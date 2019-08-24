自由廣場》66架F-16V真正物超所值之處

◎ 曾傑克

美國總統川普批准對台出售六十六架最新的F16-V（Viper毒蛇）（F-16 Block-70）戰機，雷根總統時代的前美國助理國防部長Stephen Bryen在亞洲時代雜誌（Asia Times）發表專文Taiwan’s new F-16s boost regional role of US，提出相關分析，包括他對可能發生的「第四次台海危機」、六十六架F16-V對台灣國防的實質意義等。

Bryen與前中情局局長James Woolsey及海軍上將Bud Edney，曾於一九九六年台海第三次危機時，三人在台灣兩星期，評估中共侵台動向，多次上書柯林頓總統，建議派遣二艘航空母艦來保衛台灣，從而化解危機。

台灣的F-16戰機「鳳凰計畫」，是將七○年代設計的一四四架F16 A/B，換裝成與F35相同的最新電戰系統，包括AESA（主動電子矩陣掃描）雷達系統、駕駛艙電戰系統、電戰頭盔以及信息傳送系統，這就是F-16V的電戰系統，一年修改二十四架現有的F-16，直到二○二三年才會全部完成，全部花費約一六四○億新台幣。

但這次購買的F16-V是F-16最新和更先進版，有全新的加大型油箱設計，電戰莢艙內建，增加攜帶飛彈數量，還有全新引擎達三萬磅的推力，全部花費約二四八○億新台幣，很多政論節目邀請軍事專家來解釋說明，就不再贅述。

台灣軍方本想購買美國F-35B STOVL（Short Take Off Vertical Landing）短場起飛垂直降落的隱形戰機，但是這位美國國防專家指出F-35並不適合台灣，原因包括：價格昂貴、新的維護與補給線不易、F35-B還在成長期尚未成熟，況且台灣的軍事機密被中共滲透得很嚴重，F-35隱形戰機是深入敵方、攻擊軍事目標，違反台灣關係法，美國只能出售防禦性的武器給台灣等等的原因。

但這不表示F-35不能參與保衛台灣的空戰任務，F-16V的AESA雷達系統支援空中網路武器系統（NEW：Network Enabled Weapons），這與美國在太平洋周邊國家部署的戰機系統F-15、F-16、F-18、F-35等都相同，連飛彈系統也相同，所以聯合作戰與支援相對容易多了。況且台灣F16的飛行員都在美國亞利桑那州的路克基地訓練，與美國F35的訓練基地是同樣的地點，所以台灣與美國空軍肩並肩的作戰是訓練有素的，簡單來說就是美國F-35隱形戰機能直接指揮台灣二百架F-16V的新型戰機，執行空中任務。

所以美國出售台灣六十六架F16-V戰機以及「鳳凰計畫」對台灣國防最重要的實質意義是：與美國及太平洋周邊國家「肩並肩聯合作戰」的計畫與訓練，用幾千億新台幣能買到F-35以及周邊國家的空軍支援，絕對是物超所值！

（作者為留美退休航太工程師）

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