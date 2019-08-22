自由廣場》（金恆煒專欄）「一邊一國」的現實與歷史意義

單單「一邊一國行動黨」宣告成立就具有重要意義：首先「一邊一國」像「招魂」的「旗子」，把散在四面八方懷抱台灣魂的死忠台派一一召回到這個黨內；其次，成立大會中瀰漫的熱情氣氛，讓群眾回到二○○八年之前甚至遠紹黨外時期的激昂。被壓抑了許久的台灣精神終於有重新出發的開始，台派的鬱卒也終於有發洩與發展的管道。

「台灣中國，一邊一國」是陳水扁執政時期最重要的宣告也是歷史性的突破；向上追溯，上承彭明敏教授的〈台灣自救宣言〉，下接李登輝前總統的「國與國特殊關係」。陳總統一刀切下，乾淨俐落的展現了台灣人追求獨立自主的精神面貌。陳水扁思想既是新政黨的核心主軸，說陳水扁是新政黨的精神領神，自也不為過。怪的是，新政黨成立大會，陳水扁竟被中監禁足！中監所根據的是所謂「三不」——不公開演講、不公開受訪、不參加政治活動——完全於法無據。

禁止陳水扁參加成立大會的決定，說不是出於蔡英文指令？誰能相信！問題是，「三不」完全沒有法律依據，中監操作手法與一九七○年雷震出獄前被迫簽署的「保釋切結書」一模一樣。雷震的「切結書」與阿扁的「三不」都沒有法律可憑，也違反「保外管理規則」；這原是黨國政治獄的一套模式。

那麼要問的是，陳總統的政治誅殺為什麼從馬英九延到蔡英文都一脈相承呢？就出在「一邊一國」的威力太大，馬英九操弄司法下扁於獄，與蔡英文絕不「特赦」，原因一樣，一個怕「九二共識、一中原則」擋不住、一個怕「維持現狀」破功。（請看《維基解密．台灣》，頁255）「一邊一國行動黨」破繭而出，陳水扁精神也就如出柙之虎，壓不住了。

「一邊一國」彰顯的就是台灣主權。主權論的創立者是讓．博丹（J. Bodin），繼承而深化的是國際法鼻祖格老秀斯（H. Grotius）；博丹在《共和六書》中下了定義：主權「就是一個國家內的絕對、永久權力」。中共強調「一中原則」，寸步不讓，伸張的就是中國主權，而「九二共識」或「維持現狀」，一個是曲意奉承中國、一個是刻意模糊台灣主權。至於柯文哲在「主權」上最膚淺，他玩弄自己都不了然的名詞，渾不知「主權」的嚴肅意義。有趣的是，他現在不再說「兩岸一家親」了，新的說法是「國叫中華民國，家在台灣」，明顯是向小英的「維持現狀」靠攏。問題是，接受「一中憲法」就接受「固有疆域」，那麼，你的國、你的家還有「主權」可言？

連「主權」是什麼都矇差差，柯文哲膽敢胡亂套用「文化中國」、「經濟中國」、「政治中國」來打混。精研中國文化、思想的余英時說：「我在哪裡，中國就在哪裡。」所以「文化中國」不成立。至於「經濟中國」，不過就是韓國瑜吹牛的「貨出去，人進來」。反諷的是，香港的「反送中」運動已全盤否定了柯文哲的「三個中國」說，台灣還要玩火？

柯文哲早套進中共統戰吊人索，竟自鳴得意的說：「我跟國台辦是對手關係」；「對手」？憑柯文哲這點三腳貓功夫也配當中共「對手」？不要笑死人了！蔡衍明、韓國瑜是赤裸裸的台灣「中聯辦」成員，柯文哲不過是中共的「次要敵人」，是鬥爭「主要敵人」的「統戰」工具，如此而已。

在港人為「香港魂」垂死掙扎的此時此刻，台灣還有坐視的餘裕？拒絕引狼入室、拒絕與狼共舞，自救之路無他，有而且只有堅持走「一邊一國」的台灣路。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法