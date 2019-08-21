社論》香港需要雙普選 中國需要民主化

八一八流水式集會，香港再創人數破百萬紀錄。香港意志對抗北京意志，原本一國兩制的爭議，質變為國際連動事件。美英的關切不在話下，歐盟、加拿大也發表聯合聲明 ，呼籲中國政府遵守「香港基本法」。香港與台灣，更因抗中保民主而休戚與共。唯中國一再重播，外國政府不要干涉中國內政。言下之意，中國要關起門來打香港，外人也不能說三道四，一如它關起門來處理六四、西藏、新疆、上訪民眾、維權人士等等。一句話，普世價值的陽光，必須止於中國國門。

大家必須無條件尊重中國的特殊性，中國卻可以無視於普世價值，其實這就是今天北京想透過香港給國際社會上的一門課。這門課的綱領很簡單：中國主權的萬里長城，絕對不容外人侵犯，至於萬里長城的範圍有多廣，則由北京來界定，南海、台海、東海都在它的萬里長城之內；甚至，聯合國國際組織、跨國企業、無國界組織等等，也都在萬里長城之內。總之，天地玄黃，宇宙洪荒，它想管的，都是內政。這叫什麼？這就叫做天朝思想，中國是世界的中心，習近平是中國的核心。

諷刺的是，北京不准外人冒犯天朝，卻賦予自己到萬里長城之外宣揚國威的自由。香港反送中，中國內地絕口不報導港人爭民主的主題，卻助長暗黑勢力到香港無間道、警黑大龍鳳。在民主國家，旅外港人聲援反送中，屢遭中國「愛國人士」鬧場打人。北京專制歸專制，卻十分懂得利用他國的民主來強化專制。留學、工作、生活在民主國家的中國人，寧可在那裡反民主，也不回專制中國當順民，這是一種很奇異的心理結構。一如中國權貴跟五毛黨，「反美是工作、留美是生活」所暴露的。他們心知肚明，民主自由才有保障，只不過，他們想用犧牲別人的民主自由，來維護自己一家大小的特權。

台灣，也有一些人靠反獨促統過生活，他們對民主台灣深惡痛絕，因為民主所呈現的民意是維持獨立現狀，而這妨礙了中華民族的偉大復興。有趣的是，他們對「被統」心焉嚮往，卻寧可待在台灣，而不是到心中的祖國插隊落戶，反而舒適地生活在獨立的國度。少數長住中國的反獨藝人，利用政治表態賺人民幣，要用健保時馬上想到台灣。那些在台灣享受民主自由當北京喉舌的人，說穿了也只是想賺人民幣，「反獨是工作、留台是生活」。一黨專政，中國人民的煉獄，卻是政治投機客的天堂。

香港反送中，已經演變為國際行動劇。香港意志，北京意志，雙方的衝撞，場景不再是天安門、西藏、新疆等等外人稀少的地方，而是幾近小型聯合國的香港。於是，北京的國家暴力展現，不再是遠在天邊，而是近在眼前，許多國家都必須為香港情勢逆轉而做好國安劇本。至今，北京還在迷信國家暴力，習近平的意識所及只有六四、西藏、新疆，名存實亡的改革開放提供不了答案。所以，大權在握卻很被動。問題在哪裡？很明顯，就是絕對權力的封閉性使然，香港成為內部角力的延伸，其他的外因更使問題複雜化。

中國沒有遊行的權利，反制香港爭民主在海外遍地開花，正好反映出那些「愛國人士」對民主的愛憎情結。一黨專政反對香港民主化，但如果有人響應政府在北京上街遊行，中國共產黨會批准嗎？而許多中國人民到國外，真正享受到民主自由人權了，往往仍聽令於黨，把民主當成專制工具，罕見起心動念促使祖國民主化。中國這個古老國家，到底是受了什麼詛咒？民主已經成為越來越多人的日常生活，中國還在民族復興反民主，這兩個對立的命題，怎麼可能同時並存？

香港這個櫥窗，展示著未來中國，令人更加肯認，不僅香港需要雙普選，中國更需要民主化，經濟指數富起來的中國人民，更應該在政治指數富起來。一九八九，民主國家錯失一次促使中國民主化的機會。二○一九，如果再次錯失促使中國民主化的機會，以中國數位集權主義怪獸的膨脹速度，還會有下一次的機會嗎？川普政府一改民主國家的綏靖政策，從貿易戰為發端與中國正面對決，期使中國回到改革開放的正軌。讓香港的民主海風春吹向北方，讓中國在民主中繁榮發展，這是自由開放印太戰略的歷史性機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法