自由廣場》《林保華專欄》民主國家破獲共諜滲透好時機

香港反送中運動開展以來，全球至少已經有三十多個城市集會聲援，其中次數最多的是港人很多的澳大利亞、加拿大。也有大批中國人與中國留學生被組織起來去鬧場，甚至行使暴力。可是當地警察制止不力，因為他們不懂得其中所包含的政治涵義，也錯失破獲中共諜網的機會。幸好事件剛過不久，亡羊補牢未為晚也。而全球的港人仍然應該組織相關活動，知會當地國安部門，繼續引蛇出洞。

香港做為特殊地區，在九七前就有港英政府以外的「第二權力中心」，公開招牌是新華社香港分社，實際名稱是中國共產黨香港工作委員會，有別於其他地區的「黨委」而是「工委」，就有「地下工作」的意思，至今未變。最近本來也反對送中的工商界人士出來挺警察的暴行，就是地下工委進行統戰分化的伎倆。

而根據我在印尼與美國的觀察，中共地下工作的指揮中心是在各地的中國領事館。由他們透過外圍的親共團體組織顛覆活動。由於「華僑」遍布全球，這種間諜工作的形式是其他國家少有而被忽視的。

一九五○年代的印尼蘇加諾政府雖然親中，仍然在一九五四年驅逐了兩位中共地下要員，生活報總編輯王紀元與新華學校校長楊新容。可見即使落後國家，只要有心反諜，還是有成績的。更大尾的則是在印尼共產黨一九六六年發動政變以前回到中國避開風險。

本世紀初我們在紐約，台派與統派常街頭對罵。阿扁過境紐約訪問，中領館透過中國留學生團體動員學生鬧場，那時的走路工費用十幾塊美金。這次為了鬧蔡英文的場，價碼已經大大提高，因為經費大大增加了。

那時法輪功在美國被打壓，命令也出自中領館，法輪功媒體多有披露，包括只要有商家在大紀元時報刊登廣告，當天就有中國人給商家電話警告。如果不是地下諜報系統，誰會做這種事？春節遊行，各親共團體也奉命抵制大法團體加入。

因此現在出來鬧事的，警方應該偵訊他們，再透過現場的攝錄，追尋他們經常來往的人士。只要順瓜摸藤，順藤尋根，最終可以找到這些地下工作的頭目。二○○八年大批中國僑民包圍美國ＣＮＮ總部，那是破獲中共在美地下工作網的很好機會，可惜沒有去做，導致共諜越來越猖狂而尾大不掉。民主國家不能濫施人權而危及國家安全。

這次反送中，美國與台灣的共諜不敢囂張活動，因為川普強硬抗中；台灣則因為擔心中國黨失去選票，以及國安單位也動了起來破獲香港共諜在台灣的跟蹤活動而暫時收斂。可見民主國家的安全，端看有無反共的決心。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法