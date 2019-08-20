自由廣場》相見不如懷念 幫吳敦義點歌

◎ 陳安

聽說吳敦義歌喉不錯，沙啞中略帶幾分滄桑，此刻他最適合點的歌，應該是「相見不如懷念」。

韓國瑜倉皇北上，和吳敦義密談求救一小時後，吳敦義就隔空對郭台銘喊話，想在一週內見面，「我準備當面再談談，希望能增進團結，這是唯一的目標。」

令人想不到的是，郭台銘辦公室當晚就回了一個軟釘子，「本週行程已滿，看不出有會面的可能性。」

這大概就叫來而不往非禮也，初選期間，郭台銘幾度求見吳、韓而不可得，甚至低聲下氣到向韓喊話「就算大哥拜託你了！」霸氣的郭董，這一生大概還不曾受過這種窩囊氣。

現在時移勢改，風水輪流轉，眼看國民黨就要被韓國瑜拖垮，不只菁英藍心急如焚，連韓粉也鬧內訌，楊秋興引爆的「自殺炸彈」，韓國瑜不敢唉一聲，因為誰也不知道他還有沒有未爆彈。

柯文哲虛張聲勢，目的在自抬身價，他說郭、王都許諾他以副手位子，其實都有搓圓仔湯的嫌疑，被他來這麼一手見光死，令人懷疑所謂的「桃園三結義」，柯文哲自始就沒打算成局，郭王兩人只是被他擺佈的棋子而已。

至於國民黨這廂，吳敦義打算怎麼勸退郭台銘呢？韓國瑜選一次高雄市長，連同選舉結餘款、選票補助款，外加四年市長薪水特支費，起碼落袋五千萬元以上！所謂發大財，還有什麼比選舉撈得快？現在他手握總統大選入場券，「潛在價值」起碼十倍起跳，即便被自己人打得鼻青臉腫，打死不退選到底也是一定發。

侯友宜和盧秀燕都不肯下海輔選，最可能的原因就是還在觀望，是否還會有什麼變數。假設初選出線的是郭台銘或朱立倫，他倆還會是這種態度嗎？

吳敦義為了卡朱、王，千方百計引來了一隻大怪獸，只好認命結成命運同盟；深怕郭、王壞了大局，只好紆尊降貴的求見郭董。但從郭、王兩人的種種動作來看，似乎心意已決，談了也是白搭。事到如今，「相見不如懷念」！

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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