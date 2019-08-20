自由廣場》在澳洲看中國同事反「反送中」

◎ 張經偉

前幾天，我聽見來自中國的工廠同事們彼此笑談到：「可惜今天工作太多，不然真想去愛國遊行。」

想當然耳，「愛國遊行」是指澳洲各地的中國黨二代移民，號召的那些高舉五星旗、開嗆反送中人士、乃至對反送中人士動粗（以及順便開跑車炫耀）的活動。這著實讓我再次髮指：原來這樣的活動，看在你等眼中，是謂「愛國」。

香港民眾這次的主體訴求是「反送中」而不是「反中」。事實上，維持香港司法體系獨立，才符合一九九七年香港主權移交時，中國自己白紙黑字擔保的「一國兩制」。中國政府自我毀約在先，身為被治者，當然有權利對此表達抗議，這是謂法治；而表達抗議的方式，亦包括了合法申請的集會遊行，這是謂自由。身在法治與自由的澳洲，應該要更能夠理解反送中運動這個行為本身。畢竟，在澳洲這裡，早已有大量的看板、標語、甚至公文是用（簡體）中文書寫，這片南方大地如此願意接納你的文化，你為何不能也嘗試理解對方的思維與價值觀？

然而，紅色黨國高官子女也就罷了，連這幾位跟我一起在工廠內裝箱、搬貨的中國移工，都要參加一個「愛國遊行」來對抗反送中。言下之意，就是仍只把反送中定調為「不愛國」。中國的違約毀諾、澳洲的自由主義之風，都被他們視若無睹。更甚至，除了「工作太多」之外，沒有其他事物能阻止他們去參加一場名曰愛國的「遊行」。看來，他們也知道在自由法治的國家，言論自由是受保障的。但他們卻只用這個言論自由去對港人大罵髒話；這不是傻，這是壞。

遠漂異鄉打拚，更讓我確定自己的故鄉何在。我不希望我的家鄉有這麼多「愛國愛到壞了心眼」的人。不用哪個政黨來煽動我、不用讀過哪些理論著作，只因為比起這樣的愛國，我更想憐愛的，是那右眼遭警方擊瞎的反送中少女。於是乎，在這白人主體的英語國家，看似「同文同種」的我與那些同事，終究也是「同文同種不同心」，不同心就不要同國罷！

（作者在澳洲打工旅遊，清大歷史碩士）

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