社論》台灣眼前的兩隻黑天鵝

世局紛亂，烽火遍野，不論貿易戰、地緣政治爭端，抑或金融市場震盪，皆造成全球的緊張情勢，是否引爆區域衝突、熱戰或經濟衰退，引人關切。在這些危機之中，美中貿易戰與香港反送中事件的演變，尤其與台灣息息相關；而二者似乎愈演愈烈，幾近失控狀態，變成黑天鵝事件，在在牽動台灣的經濟與政局，尤其明年總統大選，其之衝擊與因應方法，乃是當前台灣面對的最重要課題。

美中貿易戰爆發年餘，非但沒有緩和，反而不斷升溫。川普日前再下重手，加徵中國三千億美元商品十％關稅，而中國顯然陷入不得不強硬應對的困局，因為一旦屈服退讓，以當前中國民粹情緒之高漲，習近平將會招致權力挑戰與統治危機。如此一來，雙方的摩擦由貿易戰加上貨幣戰，導致全球金融市場再現跌勢，而中國經濟更出現下滑趨勢。誠然，美中經貿摩擦仍有轉圜餘地，川普突然以憂心增加美國民眾耶誕節購物負擔為由，先暫緩一半商品的加稅舉措，雙方更且同意再度恢復會談，顯然為急劇升溫的衝突帶來降溫作用。

不過，美中貿易戰的癥結來自結構性矛盾，若是中國政經體制不進行改革，導入自由貿易與市場機制，則縱使獲得暫時協議，衝突與爭端仍將持續不斷，成為未來國際經貿體系的新常態。對台灣而言，美中均為重要貿易夥伴，本來可能是受害者名單之首，然而，產業供應鏈的高度調整彈性，優質的製造研發人才，尤要者，政府透過租稅優惠，以及積極解決「缺水、缺電、缺人才、缺地、缺工」的五缺問題，成功吸引大量台商回流，因此不僅降低貿易戰的衝擊，甚至得到轉單效應與投資大幅成長之利，意外打通任督二脈，解決長期企業外移導致的產業空洞化與成長停滯，讓台灣成為貿易戰的贏家。

然而，在美中貿易進入最後肉搏戰階段，加徵關稅的範圍已擴及筆電、手機、玩具等台商最具優勢的產業供應鏈，台灣的利多恐怕遭到抵銷，面臨嚴苛的挑戰。最大的考驗在於台商回台意願雖然強烈，今年資金回流目標上修至八千億元之巨，然而，受限於中國嚴控資金外流與匯出，以及對企業轉移生產基地，出走中國的種種刁難，台商回流投資如何及時落實，亦考驗著政府與企業的執行力與危機處理。重要的是，台灣欲走出二十年的失落歲月，再造經濟奇蹟，則製造業的回流與轉型，必須形成長期政策，持之以恆地推動，才能降低對中國的經貿依存度，找回經濟成長的動力。

換言之，政府與企業對美中貿易戰的應對措施基本上是正確的，然而，最近香港情勢之凶險，似乎又投下更大的震撼彈。香港是一國兩制下的中國特區，台灣則是主權獨立的國家，港人對中國的抗爭，似乎與台灣無關，不過，兩者之間卻交流密切，實質關係匪淺。更何況一國兩制，乃是中國以之脅迫欺矇台灣之政治樣板，因此香港若果蒙塵，餘震必然擴及台灣。吾人基於經濟與地緣政治，甚至自由人權之基本價值，必然聲援港人的抗爭，關注其所受到之暴力脅迫。而眼前的形勢，在中國官方正式定性香港反送中抗爭為「恐怖主義」苗頭，打擊必須「毫不手軟、毫不留情」，並且極力營造示威者使用暴力的形象，不斷散播解放軍、武警演習動向，顯然以武力鎮壓，製造另一個天安門事件的跡象愈來愈明顯。此舉已引起美國總統川普的憂慮，首度將香港問題與貿易談判掛鉤，要求中國必須人道地處理香港抗爭。

令人憂心的是，相較於六四學運時期，三十年後中國的國力不可同日而語，而民族主義的高漲與監控箝制能力的精進，更是讓人匪夷所思，它是否會不顧國際觀感與制裁而對香港進行鎮壓，甚至取消一國兩制，直接將香港納為中國直轄市，結果恐怕不容樂觀。一旦香港混亂升級，引來中國的血腥鎮壓，香港就會變成一隻巨大的黑天鵝，為全球經濟與地緣政治帶來全面性的衝擊。尤其台灣，香港若有變故，兩岸之間將失去一個重要的緩衝地帶，中國的壓力會更直接施加在台灣之上，手段也必然更為赤裸蠻橫，加上經濟、金融之崩潰勢必牽動台灣，這些才是吾最大的挑戰與考驗。

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