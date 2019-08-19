自由共和國》張豐麟／台北航太展與反潛直升機

總統蔡英文15日參觀「台北國際航太暨國防工業展」並表示台灣的航太產業從二○一六年突破千億元大關後，在二○一八年超過一千二百億元，航太產業出口產值成長超過六十％。（資料照）

張豐麟／博士生、投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用

兩年一度的二○一九台北國際航太暨國防工業展在八月十八日進入最後一天，據媒體報導，累計湧入參觀的台灣民眾有望突破五萬人，今年蔡英文總統更是親自出席並表示台灣的航太產業從二○一六年突破千億元大關後，在二○一八年超過一千二百億元，航太產業出口產值成長超過六十％，「好成績代表航太產業受國際肯定」。當國人的目光都聚焦在此次自製的雲豹甲車、反輻射飛彈與自製教練機模型的周遭時，其實在不顯眼處美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的海鷹直升機MH-60R反潛直升機更加引起筆者的注意，所謂內行看門道，外行看熱鬧，距今尚不到十天前的二○一九年八月八日，美國總統川普再就軍費施壓南韓購買的十二架美製直升機就是MH-60R反潛直升機，美商來台北展出所代表的意義其實已經在檯面下醞釀了許久！

美國政府其實過去在二○一四、二○一五、二○一六及今年二○一九曾數度詢問台灣是否有意採購該款反潛直升機，並表明有降價及議價空間，但馬政府及蔡政府均予以婉拒，究竟為何打著美軍現役武器金字招牌的海鷹反潛直升機無法拿下台灣海軍下一代的反潛直升機訂單呢？答案是非常的貴！南韓斥資八億美元（約二百五十二億台幣）只能採購十二架美製反潛直升機，大眾常有的迷思就是黑鷹直升機UH-60系列在全世界的產量數千架，就規模經濟的理論而言應該是要相當便宜，為何海鷹直升機MH-60R會如此昂貴？其實嚴格來說，我們應該視海鷹MH-60R為一款只有外型長得「像」黑鷹直升機UH-60系列的全新飛機，發展於二十一世紀的MH-60R早已與一九七○年代問世的UH-60大不相同，MH-60R裝配極為高檔的雷神AN/AAS-44全天候光電觀測系統（包含前視紅外線（FLIR）夜視儀、近紅外線與電視攝影機、雷射測距／標定儀、定點追蹤器）等，以及洛馬AN/ALQ-210電子支援系統，功能強大的CDL Hawk Link海鷹資料鏈不僅能用於將直升機聲納浮標、雷達、ESM電子支援裝置的資訊即時回傳至船艦的戰情中心，還能與一百八十公里外的其他MH-60R、MQ-8B無人直升機、P-3C與P-8A反潛機進行即時的戰術資料傳輸，如此高檔的貨色，算上美軍自己採購的數量全世界加起來的MH-60R也僅約四百架上下，比幻象兩千大約六百架的產量還少，價格昂貴是必然的！

台灣的「神鷹三號」反潛直升機採購案雖已排入立法院年度預算，但是遲遲未辦理公開招標，因為十架MH-60R的預 算足以採購二十架全新非美系的頂尖反潛直升機，也可以將原本近二十架的S-70C（M）-1/2機隊全部中壽提升到最先進的水準並解決消失性商源的問題，如何以最經濟實惠的方式提升台灣海軍的反潛機隊，其實正在考驗著國防部！

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