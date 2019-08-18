自由廣場》一中之狐虎同籠

◎ 呂光家

雞兔同籠是算術問題，狐虎同籠是生死問題。國、共兩黨所主張的一中，就是將台灣人推入與狐虎同籠，將台灣人當羊送入籠中，羊死狐也離死期不遠啊！

殊不知，今天在台灣任何活動，不管是政治、經濟、文化、宗教、體育、新聞等等，其活動是大是小，都是建立在台灣獨立的基礎上。若沒有獨立存在台灣，相信國民黨也無法存在台灣。就算能存在，也只能是個廁所內花瓶。現在在中國也有中國國民黨，還有其他黨派，不過都是無法活動的花瓶黨。很不幸，在台灣除了有斯德哥爾摩症，近來政壇上又出現號稱患有亞斯伯格症的人，更遺憾的，他也患著斯德哥爾摩症。對惡霸強權自己忍氣吞聲就罷了，對不同意他意見的人，就毫無根據的亂罵抹黑，短短幾年，就由墨綠變成粉紅。真是下醫誤國。

其實，自國民黨敗退到台灣後所採取的策略就是「狐假虎威」，但不與虎同籠。也就是把共產黨威脅當令旗，踩踏在台灣人民身上。作威作福，壓榨膏脂，威嚇台派人士。可是不敢再反共，但也不願與共產黨同籠，只在外圍為偉大美好「祖國」宣傳，卻不願移居「祖國」，完全是口足不同步的矛盾行為。

今天地球上何處是天堂，何處是地獄，由難民或移民的遷移方向就可窺知一二。世界經濟體美國最大，中國是第二，可是所有難民／移民遷移目的地都是以美國為首選，幾乎沒有人要去中國。為什麼差異這麼大？難道偉大美好的中國是地獄嗎？雖然不是地獄，卻是人人聞之色變的監控魔國。這就是藍營人士「一中各表」的內心聲音：「願與中國共榮，但不與中國共籠」。如今，香港的反送中運動就是不願意「同籠」的具體反映。

對於個人的不同籠反抗行為，共產黨的對應手段是監控與監禁。至於群眾不同籠的反抗，獨裁政權所採取的手段，必然是鎮壓和殺戮，這是已發生在六四天安門事件裡的歷史事實。這是目前生活在台灣，藍、綠、白、紅、無色等各界人士應該警惕的。

相信國民黨與相關藍營人士也知道，狐可假虎威一時，但不可能與虎同籠一世。台灣人目前雖然沒有實力打虎，但同住於台灣，何不合作一起來抗虎！

（作者前任職英國APV台灣分公司，台北市民）

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