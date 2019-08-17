自由廣場》民俗療法vs.醫療行為

◎ 程仁宏

勞動部配合衛福部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」證照制度，係由衛福部基於對傳統整復推拿從業人員的管理需求，在一○五年向勞動部提出開辦「技術士技能檢定傳統整復推拿」新職類需求，今年為首次舉辦檢定考。此舉引發中醫界的反對，認為「整復推拿」是中醫傷科的範疇，此為醫療行為，而「傳統整復推拿」不是醫療行為；消基會亦認為「傳統整復推拿技術士」有誤導消費者之嫌！

一○四年五月十二日衛福部公布「民俗調理業管理規範」，定義「民俗調理」係以「紓解筋骨、消除疲勞為目的，單純運用手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為」。

事實上，民俗調理或民俗療法是民間長期發展而形成，在早期農業社會醫療不普及，民眾有跌打損傷問題，常找國術館或是民俗療法處理，目前亦有不少民眾為舒緩筋骨痠痛會到養生館、按摩中心按摩，但其良莠不齊也引發不少糾紛，如一○一年八月台中蔡女士前往養生會館，在業者推拿下出現三響聲，結果蔡女士肋骨挫傷，近兩個月無法工作；另有台北王先生接受按摩推拿後，導致椎間盤突出，受傷近月仍無法上班；亦有新北市三重一位七十二歲林老先生誤信「拔罐烤洞」有助預防高血壓與中風，結果最後皮膚潰爛化膿、中風不良於行。

將民俗療法與民俗調理納入管理，是值得肯定的，但是民俗療法的「傳統整復推拿」為非醫療行為，與中醫的「整復推拿」為醫療行為，的確會讓消費者傻傻分不清楚！如傳統整復推拿常與整脊為一線之隔，整脊涉及脊椎之矯治屬於醫療行為，若手法不當即有危險性，故是該有所區隔避免混淆，特別呼籲衛福部重新檢討「傳統整復推拿技術士」名稱，名不正則言不順，甚至可能為消費者帶來不可彌補的嚴重傷害。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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