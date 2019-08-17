自由廣場》如此監監相護

◎ 張勳慶

監察委員王美玉和仉桂美，接獲高齡九十歲前監委黃肇衍女士陳情，指其在中央社記者其間所謂服公職年資，因法令上因素不能採計，使其返還五四三萬元退休所得，認為有牴觸憲法之嫌。而現職二位監委不知是見解上認同黃女士說法，又或者礙於老同事請求，便要求考試院去向大法官釋憲。

但若王美玉和仉桂美兩位監委肯用心些，不用靠辦公室人員或助理，便可在官方的法律資訊提供網站上，得知早在一九五二年和一九五三年，大法官便對此做出兩者不可併計，還有身分上其實完全不同的解釋，其中還有一個關鍵，那就是在黨國一體和威權統治下，考試院竟在大法官已說清楚講明白下，還在一九六九年做出可併計的退休金年資規定，只能說那是黨凌駕國，為了建立起龐大的侍從體系，不甩大法官的行政非法行為，若講得更露骨，那就是聽黨的話跟黨走，黨便可運用掌控政府的力量，透過法令去開後門，把國家資源給予黨國不分的徒子徒孫去吃香喝辣。

若監委能去了解此段歷史，便可知今日政府會用法令去把黨職與公職的退休年資區分不可併計，理念便是國家是屬於全民共有，民有、民治、民享，想必不是只有王美玉和仉桂美都知曉的憲法基本精神，也是全民都共知。現在竟在五權分立上，指揮考試院去要求司法院的大法官對黨職併公職再解釋一番，而且還認為不能年資合併計算有違背立國憲法，請問黃肇衍所工作過的中央社、正中書局還有中華日報，都是在國家考試有提出人員開缺的政府部門之一嗎？而且為了黃肇衍不惜被外界痛批也硬要考試院去向大法官再來一次解釋，外界很容易想到是為了國民黨內一些大老在打前鋒、開財路，若再加上高雄市長韓國瑜放話，執政後要恢復軍公教年改前便有的給予標準，請問國家財政和下一代還有幾層皮可剝？

都早就進入政黨輪替和民主自由體制，竟還有監委不知今夕是何夕，自曝對憲法基本精神的無知，又無聊去一本正經要求大法官再解釋黨職和公職間的關係，還自認為兩者之間是一體，當下政府剝奪了當事人法定上的權益，這不光是高齡九十歲的黃肇衍在自取其辱，更顯示出一些監委對民主法治認知的淺薄，還活在國民黨就等於國家的錯亂時空中。

（作者為文字工作者）

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