自由廣場》「反送中」這根稻稈

◎ 劉一德

香港「反送中」抗爭持續升級，早已超越「送中條例」司法管轄的爭議。對香港民眾而言，已是一場爭取民主，反對「一國兩制」的生存之戰。對美國而言，這是一場反制中國霸權的戰役。對台灣而言，是抗中保台的活教材。對北京而言，更可能是一場保衛政權的豪賭。

九七之後，香港與中國的產業由互補走向高度競爭，貨品、人員與資金高度的整合，讓香港這個小經濟體成為弱勢，難以掙脫。大量進港的中國人分享有限資源，房價被炒到全球最高，醫療資源被分食，連奶粉都被搶光。

正當美中貿易戰打得火熱之際，「反送中」無疑為美國提供另一個反制中國霸權的武器。北京如果軍事干預民主抗爭活動，香港可能失去美國「香港政策法」所規定的特殊貿易地位、香港獨立關稅區，及在政治、法治、簽證和投資上給予的優惠待遇。一個失去美國特殊優惠待遇的香港，中國禁得起嗎？

對台灣，鄧小平的「一國兩制」、習近平的「一國兩制，台灣方案」，一夕之間全面破功。長期以來，為中國擦脂抹粉、唱衰台灣的親中政黨與政客，「九二共識」、「一中各（同）表」氣若游絲。「今日香港、明日台灣」的場景，協助了捍衛主權的本土政權，恐是中國始料未及。

中共如接受香港撤回送中條例、爭取真普選、特首下台等要求，形同承認北京錯估形勢及無能。更嚴重的是，如果引起新疆、西藏等地起而效尤，恐將一發不可收拾，撼動政權。

（作者為台聯黨主席）

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