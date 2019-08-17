自由廣場》一國兩制 有法無天

◎ 吳景欽

隨著香港民眾與港府的對立逐步加深，警察鎮壓示威的手段越來越粗暴，美國總統川普也透露解放軍在深圳集結的情報。故中國是否介入香港內政，肯定得受關注。

依照香港基本法第二條，在中人代會授權香港特別行政區實行高度自治，並因此享有行政管理權、立法權、獨立的司法權與終審權。同時，基本法第五條也明文，香港保有原本的資本主義制度，五十年不變，此即為一國兩制的最重要依據。

惟如此的自治權，並不包括國防與外交，但依據基本法第十三條第三項，中國中央政府仍可授權港府有對外交涉與談判之權。另依基本法第十四條第一、二項，關於治安由港府自行維持，但防衛事務則由中央政府負責，而在此條文第三項還明文，解放軍不得干預港府內政，也須遵守香港法律，僅有在港府基於必要性之請求，才得協助治安之維護或救災。故除非港府難以應付目前的情勢而請求協助，否則，中國的軍警似無主動介入或插手香港內部事務之機會。

只是根據基本法第十八條第四項，若香港發生特區政府不能控制且危及國家統一或安全之動亂時，人大常委會有權決定香港進入緊急狀態，中央人民政府就可因此發布命令，將中國法律完全適用於香港特別行政區，致等同宣告一國兩制的壽終正寢。

雖從法條解釋來說，香港基本法第十八條第四項，絕對是萬不得已的最後手段，且就現實而言，為了顧及一國兩制的國際形象，中國是否敢於動用此條文，致落入各國譴責，甚至以經濟手段為制裁的境地，實也有疑問。惟對港府的強力鎮壓，民眾怒吼不降反升，且所抗爭者，已不僅是送中條例，而是直接挑戰香港特首與一國兩制的正當性時，到底中國政府能有多大的忍耐程度，一直將宣布緊急狀態當成是備而不用的手段，就存在很大的變數。

原本是為台灣設計的一國兩制，卻因香港於一九九七年的回歸中國，意外成為第一個實驗場。如今證明，所謂兩制，只能是不完全、甚至僅是形式的自治權，且有隨時被終止的可能性。這也是台灣民眾必須給予香港人民最大關注與支持，並以之為警惕的原因所在。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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