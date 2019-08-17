自由廣場》建立廉正為本的家園

◎ 曹耀鈞

廉正（Integrity）一詞含有廉潔、正直和誠實的綜合意義，也是當代先進國家標榜的首要價值觀。筆者近期參加了在台北舉辦的二○一九年國防廉政（或廉正）學術論壇，論壇期間包括國防部部長、參謀總長、副部長、國防大學校長、常務次長與戰院學官數百人均積極參與，讓來台與會的各國國際廉政專家代表大為肯定，更見識了我國高階軍事將領對於軍事廉潔的高度重視。國防部運用政府與國內學界連同國際組織的透明交流，不僅成功達成二軌外交的成就，亦是先進國家廉正自信的充分展現。

其實，若從一個國際公民的角度來思索，台灣目前紛紛擾擾的選舉議題與華麗口號，總是令人感到膚淺又無奈！那些看似重要的口號但又沒有實質排除障礙的策略作為，在管理學界早被定義為「壞策略」（有與趣的讀者可參閱由Rumelt教授所著之Good Strategy , Bad Strategy），小至企業、大到國家，必將有害組織。所以，建議目前台灣的政治領袖，應先把「廉正」當作施政的重大議題及首要重點，尤其由總統、行政院長率先表態，以廉正為施政主軸，搭配內政部長與警政署及廉政署的強力配合，再把防貪列為廉正策略的第一施行重點，徹底檢討防貪規範，勿陷公務員於疏誤及誘惑之林！其次再搭配肅貪與掃黑，讓惡意貪瀆與危害社會的歹徒不能妄為，務必讓全國百姓有感，如此而為之，才能真正契合現代人民的需求。否則，更換另一個政黨執政，只是再一次的無感輪替罷了。為何菲律賓的總統杜特蒂總是面對國際媒體大放厥詞，但又得到前所未有的高民意支持？因為他把打貪掃毒列為第一要務！又為何美國總統川普總被國際媒體調侃他的恣意妄為，但又仍有出人意料的美國民意支持？因為他把歷年來美國遭受到的國際貿易未對等待遇一次翻開而不妥協。這些都是讓人民有感的好策略，不管你喜不喜歡這兩位領導人，他們確實進行了掃除策略障礙的具體措施。

結論是，從我國軍事廉正目前的有感作為，希望府院高層能儘速宣示建立廉正家園的目標，並切實指示各單位務必充分配合廉正之措施，從研究文獻就可知道，這些作為用不著多長遠，近期就會有令人振奮的效果！

（作者為台灣透明組織研究員／政府國防廉潔評鑑GI外部專家）

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