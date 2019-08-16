社論》政黨路線分歧問題

柯文哲成立「台灣民眾黨」，鴻海創辦人郭台銘、前行政院長王金平人致贈花籃。（資料照，記者劉信德攝）

國民黨總統候選人已經定案，但韓國瑜似乎缺乏共主氣象。市政、造勢難以兩全，而爆料接二連三，民意支持度也在下樓梯，令國民黨人憂心忡忡。陳宏昌、楊秋興據實以言，卻蒙「詆毀」韓國瑜罪名開除黨籍。柯文哲又成立台灣民眾黨，企圖與郭台銘、王金平連成一氣。目前看來，藍營出現第二組人馬，如無意外幾乎將成定局。這是藍營的路線分歧問題。韓國瑜聲勢走下坡，柯郭王成為程咬金，國民黨的二○二○美夢恐怕無法成真了。當然，選情變化多端，鹿死誰手尚難逆料。

另外，二○一六竄起的時代力量，也陷入多事之秋。不分區立委高潞．以用事件，林昶佐、洪慈庸退黨事件，以及黨主席邱顯智辭職事件，對該黨形成莫大衝擊。黃國昌的回應，「只希望大家認真做好自己的工作，而不是在管別人要做什麼」，顯示該黨路線分歧問題一時難解。如果內部矛盾無法拆解，該黨明年的選舉戰力勢必受到影響。面對藍綠陣營的拉鋸，以及民眾黨的異軍突起，時代力量路線搖擺不定，立法院席次折損過半，「泡沫化」已成茶餘飯後的話題。

台灣民眾黨，在台灣的政治光譜，顯然想藍綠通吃，但它並不是白色力量的延伸，而是淡化台灣主體往兩岸不是國際外交關係的藍色路線挪移。目前來看，民眾黨顯得「白裡透藍」，至於將來會不會變成「白裡透紅」，有待檢驗。至少可確定的是，民眾黨作為政治結盟的平台，主要目標是取代國民黨、韓國瑜擊敗民進黨、蔡英文的角色。不論怎麼解讀，這股政治勢力，都不會是本土勢力的友軍。柯文哲的選邊站，已經很有說明性。

綠營方面，喜樂島聯盟，一邊一國行動黨，不無內部分化之憂。不過，台灣之友會總會長黃崑虎也登高一呼，邀請本土代表人士、社團成立「守民主護台灣大聯盟」，團結保護台灣，力挺本土政權，反制一國兩制台灣方案。唯，時代力量內有爭議，所謂的「繼續走小綠路線，將毅然決然離開」，「台灣民眾黨成立是好事，擴大第三勢力空間，讓人民在藍綠之外有更多選擇」。在當前的內外環境，這種思維與路線，能否走出海闊天空的前景，仍需要該黨集思廣益。

老實說，時代力量不走「小綠」路線，並不是就無路可走了，但也不是就條條道路通羅馬，「小左」，「小藍」，「小白」，「小紅」，這些路可能越走越窄。依目前客觀局面，內有中國國民黨、台灣民眾黨，外有中國共產黨，兵分三路夾擊本土陣營。假使該黨游離本土陣營，恐怕未來空間未必比「小綠」更寬，但勢必有意無意助「三合一」敵人一臂之力。結果，原來的同盟反目成仇，漁翁得利卻是更大的、真正的敵人。想必，這也不會是想要探索新路線者所期待的劇本吧。

「樹頭若站乎在，不驚樹尾做風颱」。探索新路線，是否有利於擴大太陽花運動所激起的公民力量，乃是時代力量的首要考量。設若新路線帶來的是相反的情況，致使公民力量自我解構、半途而廢，有識之士將扼腕不已。最為樂見的，當然是上述三路兵馬隔山觀虎鬥。常言道，從事政治要毋忘初衷。綜合觀察，我們或可在此藉箸代籌，想像「小綠」路線之外的另一個選項，那就是「大綠」路線。甚麼是「大綠」路線？簡單說就是，堅守本土陣營，向「三合一」敵人爭地盤，讓中國勢力在台灣漸行漸小。

如何面對民進黨這個次要敵人呢？基本戰略是既聯合又競爭，兩者在擴大本土基本盤方面分進合擊，同時，雙方在深化台灣民主方面各自努力，從而形成「本土兩黨制」的政治格局，也就是兩個「大綠」將各種「一中」勢力邊緣化，讓台灣的民主由兩個本土政黨輪值守護。不走「小綠」路線，改走「大綠」路線，這種由原點延伸的新路線，不致引起本土支持者的質疑，且讓期待台灣民主活力正向發展者樂觀其成。這樣的嘗試與努力，一可開拓時代力量的版圖，二可與民進黨各具主體良性競爭，三可讓追求國家正常化者多一個放心的選項，正是擺脫路線矛盾的三贏上策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法