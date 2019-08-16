自由廣場》愛國主義兩面刃

◎ 何漢昇

香港反送中越發激烈，連帶影響登陸中國的品牌陷入一種被表態的氛圍，不管是手搖茶或是國際品牌動輒得咎要表態支持一國兩制或一個中國，若果這樣的強烈表態氛圍延燒下去，其實什麼時候燒到中國政府己身猶是未知數。

微博上最新的一個被抓到政治錯誤的，已經延伸到華為手機上了。近日有無數中國網民發現所謂愛國手機華為，在時區顯示上犯了重大政治錯誤，如果是簡體版的話台北時區後面顯示的是中國，可是如果是繁體版的話，台北後面顯示的是台灣，這個消息一出來，無數的網民親身測試，證實確實如此，結果輿論一下子就炸鍋了。

而此時華為也被爆料，在臉書上也有宣傳台灣雙十節快樂，並搭配中華民國國旗的照片，這下官方就犯難了，處理不是，不處理也不是，最後只能微博做言論控管加刪貼處理。但為時已晚，輿論已經炸開來了，未來會不會向上延燒，還有待觀察。華為手機因為美國政府的貿易制裁關係已經處境艱難，未來海外分公司還有裁員的可能，若果台灣時區這件事被曝光，無疑雪上加霜。

愛國主義燒到華為只是小事，那麼如果未來燒到官方，那要怎麼處理呢？例如淘寶國內包郵不包括台灣，是不是往後淘寶也要道歉了呢？中國官方計畫生育也沒包括台灣，不知未來國家衛生計生委是不是也要道歉，尚未紀錄一些中國統計數據，能議論的實在太多了，民族主義這把雙刃劍用來砍人是相當好用的武器，但每一次砍下去，下次只會再加大力道，直到完全失控為止。

（作者為馬來西亞人，現於台灣任職金屬業）

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