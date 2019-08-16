自由廣場》郭柯王 三個和尚誰挑水喝？

◎ 何華國

郭柯王是否結盟是目前台灣熱門的政治話題。柯文哲已明白表示，如果在總統大選出任副手，他寧可選擇繼續當台北市長；王金平也已表明不可能當副手。郭台銘雖未表態，但他為了「○到六歲國家養」的政見都可散盡家財，在所不惜所顯示的豪氣，怎可能屈居副手。在郭柯王三人皆各欲為王的局面下，此三人的競合，是否成組，是大家所關注的。而三人各欲為王之局，其實郭才是其中的樞紐人物。

郭柯王皆有意逐鹿天下，爭取台灣總統大位。三人各有其基本盤，就如三位豪傑各擁兵自重，睥睨天下，捨我其誰？

柯文哲是已連任的台北市長。在台灣也算一方諸侯。柯的粉絲以年輕人為大宗。他以「兩岸一家親」串起和中共的聯結，中共對柯並不排斥。雖然柯的「兩岸一家親」在台灣引發極大的爭議，有許多人無法苟同。不過，柯在台灣仍獲一定比例的支持者，是個事實。此外柯最近又自組台灣民眾黨，雖被譏為一人政黨，但他未來可藉這個黨機器呼群保義，集結支持者，難怪郭王仍不敢輕估其實力。

王金平為現任國民黨不分區立法委員，也曾任多屆立法院院長。王過去對藍綠的衝突，有他出面，多能調和鼎鼐，有「喬」王之譽。可見王金平的政通人和是他重要的政治資產。由於王長期擔任立法委員，他的人脈遍及各地方派系，且各宮廟系統也有他的支持者。雖然地方派系每遇選舉最後關頭，常出現西瓜偎大邊的現象，不過王的政治實力仍不可小覷。

郭台銘為台灣首富，連國民黨黨工發不出薪水，都得向郭借貸。奈何國民黨總統初選前，郭所提建議，黨中央全不採納。難怪郭初選後，國民黨要人想找他談談，任何人都找不到他。郭一定覺得初選處理不公，他若有意競選到底是有正當性的。郭的支持者據聞以經濟藍、知識藍居多，許多台灣的基層民眾，不管藍綠，對郭也有很大的想像空間。因此以郭的富可敵國，要打一場轟轟烈烈的選戰，倒是糧草充裕，毫無後顧之憂。

過去曾有中國海外異議人士爆料，中共為有效操控台灣總統選舉，採取雙保險的雙槍策略。這雙槍據聞一為韓、一為郭。由於國民黨已正式提名韓國瑜，除非韓的聲勢持續下滑，無力回天，否則中共勢必會繼續觀望，不會輕易發動紅媒轉向挺郭。這不免令人猜想，郭到目前一直不願明確表態參選到底，中共這個背後影武者是否尚未明確暗示？

郭柯王是否結盟？目前還是王不見王，不過媒體揭露他們已同意從他們的幕僚先見面談談。三人的陣營願意坐下來談總是好的。不過我們倒希望，不管是幕僚見面，或是未來有機會王見王，他們談的不只是分官封爵，誰正誰副，而是如何回應絕大多數人民內心對衛護台灣主體性的關切與期待。

（作者為嘉義大學退休教授）

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