自由廣場》陳柏惟大戰顏家班

◎ 王洲明

泛綠聯合推薦陳柏惟對戰顏家班，中市第二選區瞬間跳升為區域立委的最熱門選區。

反顏家基本盤四成。第七屆、第八屆立委，民進黨分別提名「三軍」劉瑞龍、李順涼。這兩屆對戰成績：顏清標得票率五十九．九四％、劉瑞龍二十九．五五％加李順涼十．五○％等於四十．○五％；第八屆顏清標得票率五十九．七九％、李順涼四十．二○％；連兩屆數據顯示，綠營只要「有人」出戰，反顏家的基本盤是至少四成。

八屆補選民進黨派出二軍。第八屆立委選後，顏清標因花酒案定讞入監因而辦理補選。民進黨提名剛在中市議長補選「跑票」的陳世凱議員，顏家推出二代顏寬恒。顏寬恒得票率四十九．九五％、陳世凱四十九．○九％，兩者僅僅相差○．八六％（一一三八票）。

這次補選，第三勢力候選人余思家得到一二八三票。余思家戶籍與顏家同村里（三鹿里），並擔任該里社區發展協會理事長，登記後旋即人間蒸發。她的票數雖少、但全部是游離票，超過藍綠勝負關鍵數（一一三八票）。她的登記與蒸發，值得探究。

九屆選舉再推敗將。第九屆，顏寬恒尋求連任，民進黨再推剛在立委補選落敗的市議員陳世凱。藍綠差距五八九九票（相差二．九四％）。此屆勝負關鍵在紀國棟（得到一萬七九三八票，八．九五％），很明顯他棄陸軍、改走空戰。且看，柯文哲鐵馬行，特地安排到紀氏宗祠參拜；柯爸柯媽多次到該選區市場幫紀拉票並送毛衣、與紀共乘追分成功火車、共赴廟宇參拜、獻金牌等，花樣百出。柯家配合紀氏空戰，吸走較為傾綠空氣票，使得選區反顏家的游離票，幾乎被他吸盡。紀國棟當過兩屆大肚鄉長、兩屆區域立委、兩屆不分區立委，但在大肚的得票率，卻輸給沙鹿、霧峰的得票率。如此數據顯示，紀的參選與動機，值得研究。

民進黨一路禮遇顏家。第七屆、第八屆，民進黨派出毫無知名度的「三軍」劉瑞龍、李順涼陪選應景；第八屆補選與第九屆，則派出議長跑票且戰力屬「二軍」的陳世凱。民進黨在該區曖昧的提名態度，使得顏一代在前兩戰贏得輕鬆、但顏二代在後兩戰差點掛掉（乃應用第三勢力候選人掩護達陣成功）。

第十屆立委提名，民進黨不想得罪顏家班，迂迴以泛綠名義，聯手共推基進黨發言人陳柏惟。陳被外界視為「一軍」，宣布挑戰顏二代，即引起全國注目。他口才不錯、且台語流利，如果泛綠「真心」支持，以「三軍」的基本盤四成出發、以「二軍」的五五波做基礎，被歸類為「一軍」的陳柏惟，戰績值得期待。而吸納游離票的第三勢力這回由誰客串擔綱，也值得外界觀察。

（作者為台中市選舉監察小組召集人）

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