自由廣場》國營企業示範社會責任

◎ 林文彬

「創生」是二○一三年以來日本安倍經濟學成功的方法之一。台灣見賢思齊，也在今年啟動台灣創生元年，由中央籌集經費，準備注入活水鼓勵「中小企業」提案創造地方生意。

其實，誰來創造地方的生意？讓地方的特色重獲新生命，讓地方消失的人口因新的賺錢就業機會回流，同時因人才的回流引進更多的時代新科技。這項任務除了寄望企業找出地方的ＤＮＡ，發揮創新ＯＴＯＰ的能量，擴大企業本身的經濟量能之外，同時推己及人，整合帶動地方產業的振興，活絡地方的消費人潮。這裡面重要的是喚起、闡揚、強化富有歷史性的地方品牌，共同創造生意。

這項任務，雖不至於是不可能的任務，但至少是超人級的義人、善人之舉。不啻是期待「中小企業」在未賺錢之前，就先想好怎麼回饋社會；未損益平衡之前就先擔負起企業的社會責任，這樣保國衛民、愛鄉愛土的企業，不是沒有。但國營企業不是更適合？地方創生，不就是國營企業回饋地方的重責大任嗎？

這就像維護文化資產、保護歷史品牌等，不就是國營企業本身應有的企業質素？必備的責任？但這樣的基本認知、作為，往往是被民間的力量窮追猛打之後，還不知長進。老實說，國營企業假如連創生都不顧、絕緣，管不動、創新不了，那麼政府這一波鼓勵中小企業的地方創生拚搏，顯然是捨近求遠。

因此，創生，應從國營企業的改造創生開始。國營企業動起來，起帶頭示範、結盟、共享經濟等作用，大企業才能窺見社會責任，中小企業才能知曉政府創生的決心，否則國營企業文風不動，甚至變成絆腳石，豈容並奢言地方創生。

（作者為雲林縣議員，著有《社造政治學》）

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