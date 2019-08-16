自由廣場》小英連任台美建交！？

◎ 林正二

台灣要對抗中國「一國兩制」統台，護衛主權，最重要的工作是爭取美國承認台灣，恢復邦交。台灣一直受制於美國「認知」台灣是中國一部分的「一中政策」，沒有國際法理地位維護台灣主權。

然而，美國已在今年七月蔡總統過境美國時，用《台灣旅行法》鬆動了此「一中」架構，讓小英總統訪視象徵我國主權的台灣駐紐約辦事處，並在十七個友邦駐聯合國大使的歡迎酒會中，籲請他們支持台灣加入聯合國。美國已用實際行動表達美國「不認知」台灣是中國的一部分。

此外，美國國防部在太平洋區的新戰略報告裡，稱台灣是一個「國家」（Country），不是一個「區域」（Region） 。這是一九七二年以來，第一次在美國國防部的正式報告，台灣被當作一個國家。「北美事務協調委員會」也已正式更名為「台灣美國事務委員會」。

上述台美外交的突破，蔡總統功不可沒。然而，中國已滲透至台灣，擬藉由藍營的「聯共制綠」，協助藍營打贏二○二○大選，在藍營傾中政策下，美國將遠離台灣，最後台灣被中國以「一國兩制」統一。

在台灣快走向台美建交之路時，如綠營丟了二○二○政權，所有的獨立建國理想都無法實現。既然小英已用務實有效方式，帶領國人往建交獨立之路邁進，喜樂島、「一邊一國」等獨派朋友還有甚麼反對小英連任的理由？

泛綠唯有團結支持小英連任，在美國加持下，蔡總統運用美台關係與經濟產值不斷提升等後續的國內外政績，漂亮地打出「美國」牌護衛台灣主權與人民自由民主生活，將可擊敗藍白營的「傾中」策略，打贏選戰，於第二任期推動未竟的台美建交工作。

美國「一中政策」主軸雖已鬆動，但台美的建交仍是條漫長艱辛的道路，必須深入了解現今中國政經情況，是否可讓美國無須擔憂修正「一中政策」會引爆台海戰爭，美國才有修改一中政策、承認台灣的空間。

美中貿易戰雖已讓中國受傷慘重，需美國手下留情，方能維持習政權的穩定，但中國民族主義仍很強烈，強硬派勢力亦強大，美國如修改一中政策、承認台灣，派重兵駐紮台灣，中國是否敢孤注一擲，發動台海戰爭，或者怕影響政權，不敢反擊，只能嚴重抗議。這些都需要細密評估。

如評估沒問題，蔡政府再運用《台灣旅行法》、《國防授權法》與《美國保證法》，加強台美高層互訪及經濟、文化與軍事的交流合作，建構更厚實的關係，在「互利」基礎上，推動台美建交工作。

這些都需要像小英這樣細緻、沉穩、睿智，熟悉國際外交事務的國家領導人，方能完成台美建交工作。值此防制中國統台關鍵時，只有團結支持小英總統，方能完成台美建交工作，確保台灣主權。

（作者為退休駐美外交人員）

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