新聞線上》柯文哲是政治變色龍

台灣媒體提供柯文哲信口開河的權利，當他被堵麥而說出矛盾的話語時，現場從無媒體人質問他所說的矛盾，以致從北到南，在電視畫面看到的盡是他侃侃而談。（記者廖振輝攝）

記者莊榮宏

今年一月，柯文哲將美中台三角關係比喻成「美國是銀行，台灣是強盜，中國是警察」，他說「強盜搶銀行，卻沒看到旁邊有警察」，這個不倫不類的比喻一出，國內為之譁然。

長期以來，柯文哲傾向中國，對中國不敢置一詞，遇到敏感問題就施展話術東躲西閃，從來不敢正面迎戰北京，他自己遇中則軟，深獲北京歡心，卻不准蔡英文挺直腰桿為台灣發聲，他明知小英大多是被動式回擊習近平，仍然故意嗆她是草螟仔弄雞公，還扣她挑釁兩岸的帽子，一直到他的「銀行警察和強盜」論，則是將傾中慣性操作推至顛峰。

最近這個趨勢轉變了，柯文哲撿起丟棄已久的綠色老本，居然開始誦唸「台灣主體性」了，難道他是佛心來著，幡然悔悟？若這麼想就太不了解他了。

柯文哲是政治精算師，講的話都有算計，有些話他說給淺藍的聽，有些說給淺綠的聽，有些則是說給中間選民聽，他像一個勤勞而沒定性的礦工，這邊挖一點，那邊挖一些，只是要選票，至於核心價值他可以變來變去。

他是政治變色龍，忽左忽右，忽藍忽綠，飄忽不定，莫測高深；他可以常常嗆小英，讓中國看了開心；他可以自謔台灣是強盜，把台灣踩在腳底下；他也可以忘記自己過去說的話，面不改色地用力說「要主張台灣主體性」，讓長期觀察他的人為之噴飯，人民或許很健忘，但他說過的話，大家都記得。

他在兩岸立場上的絕地大轉彎，宛如一艘巨艦的髮夾彎，船身傾斜，掀起巨浪，在海面留下長長的尾波；他只是轉彎，而非轉性，他是在改變策略，當反送中抗爭逐漸白熱化，當港人奮不顧身前仆後繼，當台灣同情港人並視香港為台灣的殷鑑，當中共武警蠢蠢欲動隨時可能血腥鎮壓，當反中情緒從香港不斷傳遞到台灣，當台港兩地人民逐漸心連心，他不會沒有察覺這個氛圍的變化，以及對於總統大選的影響，只要這個局勢不變，他就會繼續往「台灣主體性」靠攏，儘管令人覺得十分唐突，但他演技渾然天成，自己毫無違合感，而盲目跟隨的柯粉也還不會覺醒。

事實上台灣媒體提供柯文哲信口開河的權利，當他被堵麥而說出矛盾的話語時，現場從無媒體人質問他所說的矛盾，以致從北到南，在電視畫面看到的盡是他侃侃而談，媒體淪為散佈他似是而非言論的幫兇，他也樂得站在攝影鏡頭前享受無限開火權。

柯文哲是生命力強韌的生物，他最初自稱墨綠，寄生在民進黨的軀體裡，因綠營選民的力挺而贏得第一任台北市長選舉。不知何故，或是有什麼不可告人的秘密，他當選後就轉向親中，從墨綠變成紅色，他和對岸互送秋波，並專門嗆罵過去支持他的民進黨和蔡英文，這時他所寄託的宿主又變成中國。最近他掀了旺董的底，讓旺董的世仇郭董領會在心，他同時從地面撿起台灣主體性，鑽進台灣的體內準備竄出，他隨時可以變換宿主，並再掀一波政治風潮。

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