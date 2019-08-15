自由廣場》全黨救一人 一人毀全黨

◎ 敖博勝

最近常有朋友問我為何備受爭議與質疑的韓市長，當初能通過初選？黨中央一直說這是歷來最公平公正公開的初選，為何初選過後還是紛擾不斷？公平公正公開只是形式上的，整個初選制度，我認為早就被完美破解。除了許多人質疑的綠營灌票，我覺得影響最大的是狂熱韓粉守電話，完美破解國民黨初選制度中自豪的高成本「戶中抽樣」機制。

戶中抽樣，是國民黨拒絕初選納入手機的原因之一，認為「戶中抽樣，本就涵蓋年輕族群，且樣本數也較多，不會有少數意見放大成多數、誤差過大的狀況。」但是事實上在狂熱韓粉堅持守電話，變男變女變年輕，或是被教導接到電話要說家中只有一位成員的情況下，戶中抽樣被完美破解。

舉例來說，假如我們抽出一百份四口之家，家中成員一位是鋼鐵韓粉，另外三位挺其他候選人，如果用手機對這四百位民眾做民調，那挺韓的將是二十五％，其他七十五％挺另外四位候選人。而戶中抽樣就是希望接到市內電話後經過電訪員的要求，在該家庭中隨機挑到不同的對象，讓民調結果能反映真實支持率。

但是現實情況呢？因為鋼鐵韓粉會霸佔電話，連上廁所都要帶分機，而且年紀偏大並是家中權威者，所以這一百通樣本很可能全部變成挺韓。如果只有九十九通挺韓，我猜少掉的那一通是老婆聽不下去把電話線剪掉。所以，明明只有二十五％的支持率，在鋼鐵韓粉的「堅持」下，被完美破解，其他七十五％支持率完全被吃掉，變成百分之百挺韓。

所以看似完美的初選設計，強調全程透明公開的初選結果，早因制度設計被完美破解，導致得出的結果並不符合真實支持率。最近還有挺韓學者發言，要韓粉隨時顧電話，出門也要轉接，避免換柱2.0，但操弄民調就能得到最後一張張選票嗎？昨天中常會通過開鍘陳宏昌，還通過「韓國瑜條款」，讓國民黨變成一言堂，難道真的要走向「全黨救一人，一人毀全黨」嗎？

（作者為國民黨二十全黨代表，高雄市民）

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