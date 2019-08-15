自由廣場》養雞樂 頭家不樂

◎ 楊永年、莊忠進

屏東枋寮樂樂養雞場因為雞屎問題導致臭氣沖天，嚴重影響附近居民的日常生活，讓居民非常不快樂。養雞場的存在不是一天、兩天，惡臭現象也一直都存在。但民眾多次檢舉無效，居民於是組成「自救會」，並持續向中央與地方政府檢舉與陳情，同時依縣府的說法，也已稽查了十一次，但污染與惡臭現象仍未見改善。可能原因有二：

第一，地方政府政策失靈：養雞場的核准與經營，主要屬於縣市政府的（稽查與管理）責任。養雞場主人為縣議員，本身就存在（政治）利害衝突關係；因為議員可以監督縣府預算，可能挾怨報復，因此讓人懷疑縣府執法的決心與公正性。因此，這也是典型的地方政府政策失靈議題，原因在於縣府環保局或衛生局，難以有效執法。或者，當養雞場違規的問題無法解決，自然演變成「複雜」的政治問題。唯地方政府政策失靈，並不表示無計可施，仍可嘗試不同的方法或管道。

第二，中央政府政策失靈：理論上，如果地方政府失靈，就應有中央政府的介入或協助。幾個月前，自救會也曾向總統府陳情養雞場未改善的問題。總統府移請農委會「督促」屏東縣政府依法處理，但目前看來，成效似乎有限。可能的原因有三。第一，中央政府不願「直接」解決地方的問題；第二，中央政府不願破壞和地方政府的關係；第三，中央政府認為這是地方政府轄管「業務」。而不論是那個理由，也都難以否認中央政策失靈的問題。

樂樂養雞場確實經過申請核准成立，卻不能因為違規造成污染或惡臭，持續危害當地民眾。猶記二○一四年食安風暴主角之一的強冠公司，老農多次向屏東縣政府檢舉無用，最後老農到中部檢舉，經「跨區」偵辦，才讓毒油事件曝光。對照這起事件，似乎可以推論，屏東縣府執法體制改善有限，或根本沒有改變。應該說，只要任何一個層級的政府，願意真正負起該有的責任，問題就可以改善。

以二○○四年台南「環境結盟」為例，當時係由地檢署和環保團體結合，讓執法人員無後顧之憂；因此，短時間內讓二仁溪、鹽水溪的污染大幅改善。類似的「廉政平台」也在二○一四年食安風暴發揮「治理功能」，所以只要願意，中央與地方政府可以用的工具或資源很多，要解決養雞場的惡臭與污染的問題，其實不難。

（作者為台灣透明組織常務理事；屏東枋寮自救會成員）

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