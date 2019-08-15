自由廣場》（金恒煒專欄）「匪類」韓國瑜

韓國瑜是怎樣的人？搶攻國民黨總統候選人寶座之後，韓國瑜的底細被自家人一件件掀開，起底的赫然是黨內有頭有臉的高幹。尤其日前國民黨前立委、現任中評委的陳宏昌一席話，捅了韓國瑜的馬蜂窩，而且這只是揭開序幕，精采的還在後面，大家可以慢慢看下去。

陳宏昌責問國民黨「為何提名一個整天打麻將，整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」接下來殺更大：「不知道怎樣的教小孩！」韓國瑜行徑像煞《金瓶梅》筆下的西門慶：「……也是個好浮浪子弟，使得好拳棒，又會賭博，雙陸象棋，抹牌道字，無不通曉……。」西門慶儼然是今天韓國瑜的原形。

有趣的是，韓國瑜不僅全盤承認自己「喝酒、抽菸、打麻將」外，還加了一條罪狀：「不認真」，但強調「現在已經不一樣了」。一面「坦白從寬」，一面表示「重新做人」；這種「自我批判」手法，不知道是不是得自中國九年練就的功夫？

國民黨中評會主席趙守博抨擊韓國瑜酗酒，斥責他只會「喊口號」，中央默而不言。接下來是黨代表敖博勝：「聽跟韓國瑜喝過酒的長輩說，用匪類來形容都太輕了」。助韓國瑜贏得高雄市長的楊秋興接棒繼續揭底兼打臉，駁斥「吃喝嫖賭都是過去式」的「更生人」自白，直言韓某「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」。

這番輪攻，問題的嚴重性不只一端：其一，國民黨新北市黨部不爽陳宏昌，立刻開鍘，然而楊秋興的抨擊形同替陳宏昌背書，讓國民黨陷於作繭自縛的難局中；其二，陳宏昌既沒有黑白說，國民黨要懲處的應是韓國瑜，卻殘害忠言、包庇「匪類」？其三，楊秋興的話更辣、更直白，國民黨要不要依例開除？其四，開除了陳、楊卻嚇阻不了後繼者，難不成最後只剩黨中央與韓國瑜相濡以沫？

楊秋興更悍，直攻韓國瑜的罩門，明指他在中共專門培養高幹的光華學院受訓「長達九年」，擺明說他是共匪培訓的「匪類」？難怪表白是「最嚴重的問題」。如此指控，國民黨能不回應嗎？即使開鍘楊秋興，也難杜天下悠悠之口。

更何況，韓國瑜的問題不只一眼眼。「最嚴重」之外，韓國瑜是不是「黑道」？一九九三年的「人頭頂罪案」，韓國瑜用小弟送警以頂替殺警三人的真正黑道殺手。韓的黑聲黑影，大家言之鑿鑿。再來是「撞死人案」，二○○四年一月三日韓國瑜在雲林西螺撞死一人、撞傷一人，最後判決有罪。問題一是，韓是否酒駕？二是，與他同車的妻子李佳芬當時是雲林縣議員，岳父又是雲林縣三屆議員，那麼辦案警察有沒有隱匿真相？至於用暴力對付台北縣長尤清、立委同仁陳水扁，還是最小代誌。

這樣的韓國瑜，連做人「最低限度」標準都差得遠遠遠，他的「十惡不赦」，有一就不能容忍於文明社會，何況「多乎哉」。現在可怕！「匪類」竟能咆哮於自由台灣；國民黨固無恥感，那台灣人呢，台灣民主呢？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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