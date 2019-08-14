自由廣場》（林保華專欄）遲來的「流氓政權」

美國駐香港領事館官員在萬豪酒店大堂接觸幾位香港泛民人士，被香港黨報《大公報》以「美亂港幕後黑手疑曝光」，並披露這位外交官隱私，包括她的兩名未成年孩子的名字。美國國務院發言人歐塔加斯在記者會多次以「流氓政權」指責中國行為。

如果美國早認識這點，現在中美經貿戰就不必這樣辛苦了。二○○二年一月二十九日布希總統在國情咨文裡點了伊朗、伊拉克和北韓是流氓國家；同年五月六日美國副國務卿約翰．波頓（現任美國國家安全顧問）又增加了三個：古巴、利比亞和敘利亞，指責其支持恐怖主義或者其本身就是恐怖主義政權。但是沒有揪出中國這個後台。

二○○一年七月一日中共建黨八十週年時，我發表了「你是一個流氓」的紀念文章。流氓在毛澤東的家鄉湖南叫「痞子」，我在文中就說：「痞子的作風是恃強凌弱、欺軟怕硬。我們看看中共對手無寸鐵的國內老百姓，對弱小而不願打仗的台灣，動刀動槍在所不惜。對美國、日本雖然因為他們有錢而百般諂媚，但是如果對方好說話時，就要騎到對方頭上；對方強硬時又拍馬屁都唯恐來不及。」現在中共自以為崛起了，也不把美國、日本放在眼裡，然而美國真正強硬要打仗，中共又會顯出紙老虎原形，因為打不過啊。

二○○四年十二月六日，我應邀從美國來台灣時，做了一個報告叫「中國的流氓經濟」，總結了五點，即騙、賴、嚇、貪、搶。隨著中國的崛起，現在手段更加惡劣，已經以偷盜為主了。

美國所點名過的流氓政權中，都是同中國友好並且得到援助的，在聯合國安理會中不斷得到中國的護航，大不了中國投下棄權票。可以說，沒有中國的支持，這些國家要生存都很困難，尤其在俄羅斯的普廷羽毛豐滿之前。

而做賊喊捉賊，更是目前中共惡行受到國際譴責時的倒打一耙手法。如誣指中美經貿戰是川普製造的，完全賴掉自己的背信與偷盜行徑。目前香港發生反送中運動，顧名思義先有「送中」才有「反送中」，賴給美國是推卸責任。明明中共推行國家恐怖主義對付平民，現在反過來說是香港人推行恐怖主義。香港人哪兒來的槍械彈藥？根本是流氓的血口噴人。

中共靠暴力建立政權、捍衛政權，認為暴力可以解決一切問題。香港黨報記者做兼職特務「習」以為常。對這種流氓，說道理只是爭取中間民眾，對流氓本身，正常外交手段不會有作用，只能以更強大的暴力來制裁，不能給他們苟延殘喘與反撲的機會。六四以後美國的作為，導致現在自己被反噬。這個教訓不可忘記，否則人類文明將被流氓價值所取代而毀於一旦。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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