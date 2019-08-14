自由廣場》1969年的夏天

◎ 蔡仲禮

在美國，一九六九那年的夏天，有非常豐富的歷史與文化景深：

六月，著名的石牆暴動（Stonewall riot）在紐約格林威治村爆發，美國同性戀者首次公開反抗政府的政策歧視，為日後全球同性戀運動蓬勃發展的濫觴。

七月，阿波羅十一號登陸月球，太空人阿姆斯壯在上面說：「我的一小步、人類的一大步」。

八月，好萊塢女演員莎朗泰特（Sharon Tate）等六人，在洛杉磯豪宅中被邪教組織曼森家族（Manson family）殺害，震驚全美。

接下來，就是八月十五日至八月十八日在紐約州大牧場展開的胡士托音樂藝術節（Woodstock Festival），吸引了四十萬人參加，成為六、七十年代整個嬉皮文化的象徵與精神圖騰。

這些後來紛紛被載入美國的音樂、歌曲、繪畫、藝術、電影、教科書、歷史文件、愛情小說及文學作品，一九六九年夏天的影響力鋪天蓋地，直到今天，我們依然可以感受到它深厚的意底牢結，以及追求愛與和平的狂熱。

五十年過去了，據紐約時報一篇名為「這是紀念所有一切的週年」（It’s the anniversary of everything） 的報導，今年六月開始，許多美國人開始展開懷舊，休士頓太空中心造訪人數比去年增加百分之十九；五百萬人出席石牆抗爭紀念活動，其中二十萬人著彩虹裝參加紐約市的驕傲遊行；當年的「花之子」也回到全美各地去緬懷逝去的青春與自我放逐。

如此盛大紀念，原因之一是當年留下來許多完整的彩色紀錄影片，適合媒體播用。另外，現代人長壽，當年參與其事的迷失世代，現在都已年屆花甲，事業有成（如柯林頓總統），少不得要藉機憑弔一番了。

重要的是，集體記憶的狂熱，提供忘掉任何事情的避難所。更諷刺的是，當年的避難所，再次成為今日的避難所。將過去這些人與事「里程碑化」 （milestoning），給予人們逃離現實危機 （ 如最近德、俄兩州槍擊事件） 的機會。正如一位受訪者所言：「這是從現今執政者所看到的恨的一種反制。我們要重溫愛的力量。」執政者能不慎乎？

（作者為文化大學政治學博士，開南大學兼任助理教授）

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