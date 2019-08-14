自由廣場》柯文哲不甩旺旺，改吃果凍？

◎ 陳財能

柯文哲在《新聞面對面》專訪上透露，旺旺蔡衍明為何一開始支持自己，後來不支持，是因為他不是那麼聽話；柯又特意澄清，「兩岸一家親」是底線，自己已經和中國表達善意，也沒有說要去中化、去蔣化。然後，柯跳躍地結論說：做為台灣人還是有底線。

從柯文哲的陳述來看，可以從兩個面向來檢證他的政治意圖。

第一、柯文哲為何突然「不甩旺旺，改吃果凍」？

第二、柯文哲為何再一次詮釋其遵奉習近平「兩岸一家親」的理由，並以「做為台灣人」的底線來淡化其親中立場？

首先，柯文哲清楚表態並切割旺中蔡衍明，顯然是為「郭柯王的合或配之結盟」排除障礙。因為，郭台銘的果凍與蔡衍明的旺旺，存在個人較勁、恩怨。但是，過去五年來，柯文哲一直是蔡衍明的最愛。

柯文哲利用墨綠身分及民進黨的資源與支持選上台北市長後，就主動公開表態支持「兩岸一家親」，既贏得蔡衍明旺中集團的大力吹捧，也建立與中共交往的通關密語。

二○一八年韓國瑜出現後，蔡衍明把關愛的眼神轉投支持「一國兩制」、「和平協議」的韓國瑜。不過，柯與旺旺的關係仍極密切，直到柯想改吃果凍而公開劃清界線。蔡衍明是郭台銘的最恨，而柯文哲需要郭的奧援，一定要與旺中適當切割，否則郭如何吞嚥或甘願被騙？

其次，柯文哲既要利用郭台銘在初選期間所吸納的知識藍與經濟藍，來擴大政治基礎；又要在持續攻擊小英及分化民進黨的戰術下來瓜分選票，備受民進黨支持者不滿的「兩岸一家親」，是他必須緩和的政治議題。因此，柯以做為台灣人的底線，看似在嗆中共，其實是以話術蒙混民進黨支持者。

郭台銘八成資產都在中國，中共不怕郭造反。這事實，柯文哲知道，也公開講是郭的罩門。但是，柯明知郭的處境如此，卻不斷操作「郭柯王」議題，又倉促組黨，意圖拉抬立委選舉政黨票。顯見，他既有「滅英媚共」的意圖，也想「明搶郭粉、暗望郭糧」來搶進國會關鍵少數；更想在郭不得參選總統的情境下「亂中取勝」。這是小英的危機，還是台灣民主的危機？

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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