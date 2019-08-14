自由廣場》美國應重新檢視美中三公報於一中政策的地位

◎ 郭正光

今日台美雙方已進入關係回暖、戰略調整的新時代。經過台灣人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs，簡稱FAPA）會員在美國國會遊說，並在地方上蒐集連署書，終使美國國會陸續通過了《對台六項保證》決議案及《台灣旅行法》等友台法案。特別是「六項保證」從雷根總統的口頭承諾，到提勒森及蓬佩奧兩任國務卿的再次確認，以及《亞洲再保證倡議法案》中重申，已成為美國對台安全承諾的一大支柱。美中不足的是，美方至今仍延續奠基於《台灣關係法》及「美中三公報」（《上海公報》、《建交公報》、《八一七公報》）的「一中政策」。由於美方在「三公報」中「認知」（acknowledge）到中國將台灣視為自身一部份的立場，被視為是對中方較有利的文件。FAPA主張，美國官方若持續此立場，非但不利台灣前景，更將危及自身利益。

美國應重新檢視三公報在一中政策地位的原因有四。第一，「三公報」不如《台灣關係法》及《六保證》，經過美國國會完整立法程序認可。《台灣關係法》與《六保證》皆以法案或決議案形式通過國會，而中國在其「一中原則」中強調的「三公報」，至多是並陳美中立場的「政策聲明」，未獲美國國會背書。第二，「三公報」制定時忽視台灣人意志，近年台灣主流民意亦不支持統一。美方應尊重台灣人自決權，重新檢視其一中政策。第三，國際上過去早有支持台灣人決定自身未來的聲音。早在一九五○年代，無論是美國國會或舊金山和會，都有議員或與會代表發聲，支持台灣人主張決定自身地位的權利。第四，延續一中政策此一冷戰遺緒，已不符當今美國國家利益。今日中國持續打壓台灣國際空間，並威脅武統台灣。美方應重新檢視一中政策，以免印太戰略出現破口，危及台灣的自由、民主、開放社會。

數十年來，各地FAPA會員積極奔走，遊說國會議員協助台灣民主化、改善人權狀況、並提升國際地位。是以FAPA敦促美國政府採取更合乎現實、台灣民意及美國利益的政策，將台灣關係法以及六項保證做為台美關係基石，並對三公報中認知台灣為中國一部份的立場，採取零容忍態度！

（作者現任FAPA會長）

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