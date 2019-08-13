自由廣場》談閩南語認證考試的高缺考率

◎ 林育璽

教育部閩南語語言能力認證於八月十日在全國十八考區、三十六考場同步舉行。教育部一直對閩南語等本土語言有所推廣及補助，以此次閩南語語言認證為例，除了提供十九歲以下考生免費報名外，還有提供團報獎勵品及報考獎勵品等誘因，教育部對此考試的重視可見一斑。

今年的考試報名人數創新高，共一萬多人報考，筆者這次也是藉由免費報考的優惠政策參與考試，但在考場應試時卻意外發現缺考率極高，以筆者所在之口說測驗考場為例，整間教室有四名監考人員，卻只有六位考生應試，整間教室空位頗多，實際應考人數遠遠低於報名人數。教育部提供多數考生免費報名的福利，對外也聲稱報考人數創新高，但卻忽視了實際應考人數偏低，明顯造成公帑浪費，是否有其必要性，著實需深思。

再者，教育部聲稱參加閩南語認證檢定有助於語言的世代傳承，但檢視其考題卻發現試題類型明顯脫離生活化，是否對閩南語的傳承有所助益仍有待商榷，舉例而言，題目中有「聽寫台羅拼音」的題型，其實用性明顯偏低，筆者認為，母語的傳承重要性在於溝通，倘若政府欲保存及推廣母語，應從更生活化的層面著手，例如推動家庭、學校等層面的閩南語運動，而非聘請專家學者制定一套台灣人並不習於使用的拼音及文字，並藉由認證考試之名義強加給學生學習。

總體而言，教育部保存閩南語的立意良善，但藉由推動認證考試的政策來鼓勵母語傳承是否為最優良的方式仍有待商議，我並不否定此母語認證的價值，但也期待教育部能對母語教育有更實際有效的作為。

（作者就讀中國醫藥大學中醫系，台中市民）

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