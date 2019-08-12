自由廣場》黨國一體 老K自我認證

◎ 羅承宗

中國國民黨自本月起無限期暫停讀者調閱紙本史料。針對二二八相關檔案移交一事，該黨文傳會代理主委程美華並表示「早年『黨國一體』，雖相關檔案列入目錄清單…許多實體資料可能早就移撥到國家檔案局」云云。對此，促轉會迅速發文回應「國民黨黨史館承認『黨國一體』是國民黨首度正視威權歷史的重要一步」，令人莞爾。只是從歷史來看，國民黨親自認證「黨國一體」，非始於今朝。

溯自一九八九年三月報載，不具名的國民黨高層人士即曾自認「原本執政黨與國家即『黨政不分』」、國民黨有「黨國一體的觀念，從未認為黨與國有何分野」等語。到了二○○三年十二月，曾任國民黨秘書長的宋楚瑜則宣稱「當時環境就是黨國一體」，甚至還進一步承諾「未來國親執政時，會繼續清查黨產」云云。最後，在當年同月，針對國民黨取得舊中央黨部用地案，國民黨秘書長林豐正更親自出馬認證「國民黨與政府過去『黨國一體』或有不當之處…」。這些歷史片段，只要翻閱舊報，便能明瞭。

無論是黨產追討抑或轉型正義，近三年來大眾關注重心，已漸從行政、立法部門轉到了法院。尤其台北高等行政法院，又是探究這些跨時代法律訴訟的最前線，備受矚目。「威權時期」、「黨國一體」是否為實為真？這些並非專業高深學問，而是公民基礎素養。法官們在審閱訴狀之餘，若能勤加閱報，許多真相當能豁然開朗。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

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