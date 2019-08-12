自由共和國》曹靖儀／指考分發有利都會生？一個高三導師的觀察

曹靖儀／高中教師

台大指考分發結果顯示，超過八成的錄取考生來自六都。乍看之下，新聞會讓我們以為都會區的孩子因為資源多而讓指考有利於他們，真的是這樣嗎？其實身為他們的老師，我倒不這麼覺得。

撇開六都人口佔全國多數不談，雖然個人所見不能代表全貌，我想說的是，我所看到的是在這個充滿不確定因素的制度下，運氣大大左右了人的命運。一些運氣沒那麼好、但卻很有實力、也很努力的孩子，最後都去考指考了。

就像最近引發熱議的大學休學人數，一份統計數據、大家各自表述，指考分發的相關數字，也是可以一份數據、大家各自表述。我就來分享身邊的一些聽聞。

高三學生是在哪種情況下會去考指考呢？

就我所知，首先，他們可能因為學測考運不佳，些微之差使得成績無法令自己滿意。因為學測不是採原始分數制，而是把每科的所有考生區分成十五個區間。這樣的相對分數制就表示不管再怎麼努力，只有十五分之一的人可以得到最高級分十五級分。所以有可能甲、乙兩生的原始成績差不多，甚至甲總分較高，但因為錯得較不平均，最後甲某一科甚至好幾科比乙少了一個級分。在最多只採計四科的前提下，每差一級分，可選的校系就差很多。簡單地說，就是容錯率降低了。除非學測考到極高級分，否則若想念的校系也是其他考生的志願所在，第一階的篩選就會被淘汰了。因此，有些想念醫科的孩子，考不到六十級分，就會想去拚指考。

請不要怪孩子為什麼會不甘心（況且有鴻鵠之志想去追尋，難道一定有錯嗎？），因為就算他們願意甘心，多填一些志願，申請看看，忙了兩個月後，有些人還是沒學校可念，得去考指考。因為今年是五選四的第一年，採計科目減少使得總級分高的考生變多，參加第二階段甄選人數激增，導致很多校系的上榜率大幅降低。二階的甄試，如何可以勝出呢？實力固然重要，但太多不可確定的因素，也讓結果很難預測。二階考運的重要性由此可見一斑。忙了一陣子的二階，卻沒上榜的學生，這時候要承受的壓力，比起一開始就認定學測成績不滿意、要全力衝刺指考的同儕，當然要大很多。以台北區的公立高中來說，三下指考模擬考就只有兩次。這些要準備二階的孩子，可能這兩次北模都因要忙二階而被犧牲掉；最後他們在申請落榜後，也只剩下考指考或明年再來的選項了。

我看到的，不是什麼都會孩子資源多，所以台大指考上榜占優勢。我看到的是，其實是因為制度的不友善，導致很多優秀的孩子不管是不甘心，還是沒得選，都去考了指考。之前就有報導在指考名額只佔全體招生名額約四分之一的今年，雄中、雄女有七成的孩子要去拚指考。不管他們是因為學測運氣不好，而成績不理想；是因為不甘心、不願意高分低就；或者就算他們願意將就，卻還是因為沒被錄取而得去考指考…這當中許多都是非常認真、傑出的孩子。我看到的是他們一起去搶那所剩不多的指考名額，承受莫大的壓力。相對少數人搶到了一些名額，台大也好、清交成也好，以二、三類組來說，要擠上榜都相當不容易。別忘了，這樣的制度施行下來，讓一些人不甘心地又投入了重考的行列，再試一年、兩年看看。所以他們並非只跟同學競爭，還有學長姊也來分一杯羹，一杯已經很小杯的羹。

最後，有些孩子如願了，但也有很多孩子經過一番打拚考指考，還是沒辦法圓夢，讓我看得很不捨。有位同學，是數學奇才，志向是念數學系。可惜的是，文科成績不那麼出色的他，沒機會用學測成績去申請入學。還好指考讓他如願以償，因為他的數學成績幾近滿分，彌補了文科的不足。不過，隨著指考名額越來越少，這樣的機會恐怕也越來越罕見。

在這多元化的時代，我不認為指考是完美的制度。不過，現行制度讓我在指考放榜時關注、心疼的是那些有能力、也努力，卻沒有順利進入自己心目中理想校系的莘莘學子。六都有孩子因指考而讓夢想成真，但也有孩子在整個考招過程中備受煎熬。新聞所提供的數據，若身邊有人親自走過這一段路，相信大家的感受、解讀自然會不同。

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