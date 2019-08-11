自由廣場》韓國瑜敢切割蔡衍明嗎？

◎ 蕭嘉弘

國民黨高喊團結，連中國國台辦都派人來台灣，挽救國民黨總統大選提名人韓國瑜的低迷聲勢，郭幕僚一句「福委會主委卻想當ＣＥＯ」，更是刀子口，一語道破「韓流」的不切實際，一針見血，令人拍手叫好。

媒體指郭韓要合，韓必須要切割「某媒體」，想必是「韓天媒體大集團」了。郭台銘不愧是ＣＥＯ的身手和高度，知己知彼，黨內總統初選前就明言，聽聞韓國瑜若成為國民黨的總統候選人，蔡衍明將會擔任中國國民黨黨主席，看出蔡的影響力之大，並非空穴來風。

韓敢切割蔡衍明嗎？要問韓可能甘願切割「韓天集團」，放棄每天二十四小時電視網路紙媒的幫忙擦脂抹粉嗎？國民黨本身又何嘗敢切割「韓天」集團，蔡衍明和背後國台辦的相連通結構和勢力呢？

現在已經看不到建商打出「高雄發大財」的廣告，去年底開始進場的現在也恐怕已經「住套房」，這不正像是國民黨進退兩難的處境；二○一八年底選舉「韓流過境」，席捲地方縣市首長十五席，情勢一片看好，國民黨手握「一手好牌」，無奈如今有背後像是被找他回來的國民黨捅了一刀的郭董，難「團結在心結下」，韓和國民黨又不敢切割，有如被綁架的「韓天」共犯集團結構，民眾厭煩這「邪惡軸心」，好牌變燙手爛牌；郭董難回頭，「韓流」漸離境，又欲走還留，讓國民黨好為難。

（作者為英語導遊，台北市民）

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