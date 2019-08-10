自由廣場》 中國錢進台灣媒體，還奢談自律？

◎ 林志翰

英國媒體「路透」根據與十名媒體集團現任或前任的記者、新聞編輯部經理訪談，並根據檢閱的內部資料指出，中國政府至少支付金錢給台灣五個媒體集團，包括報媒及電視台等，以收買台灣島上人心。

路透這篇名為「支付的『新聞』：中國使用台灣媒體，以贏得島上人心—消息人士」的報導，印證了台灣內部正面對中國紅色勢力的滲透。

路透指控的紅色電視台，台灣人皆知，ＮＣＣ裁罰這家電視台共十二案、累積金額五百五十三萬，這金額台灣人有感嗎？

這家電視台向ＮＣＣ承諾將改善新聞品質，全面檢討新聞部人事。人事大風吹的做法換湯不換藥，怕的不就是擔憂被撤照，只好虛與委蛇，用時間換取空間，力求「行銷」的總統候選人韓國瑜當選總統，就有翻身的機會。

在美國，為反制有心人士或境外網軍刻意操作輿論，美國前總統歐巴馬卸任前簽署「反外國宣傳與造謠法案」，兩年內撥款一億六千萬美元成立跨部會的「全球作戰中心」，反制外國政治宣傳。

在德國，二○一七年六月底通過「社交網路強制法」，法案規定擁有超過二百萬德國人註冊的大型社群網站，如Facebook、Twitter、YouTube等，必須在接受到使用者通報後廿四小時內，撤除明顯違反德國刑法的仇恨言論，若未遵守，罰款最高可能達五千萬歐元（約十六億台幣）。

中國資金侵門踏戶、大剌剌地收買台灣媒體，製作假新聞，「行銷」特定候選人，小英政府還冀望媒體自律嗎？該是悍然拿出魄力解決問題的時候了！民氣可用，勿再自我設限，放任紅色資金橫行台灣。

（作者為教育工作者，台南市民）

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