自由廣場》過來人談韓國瑜的秘密

◎ 林文彬

「票多的贏，票少的輸」被韓國瑜「玄」成是選舉的秘密，讓大家一頭霧水。這只能說，高雄，果真是一座心神不寧的城市。

其實，選舉沒甚麼秘密，選舉就是「牛肉」的檢驗場——高舉民意，篩選政策。選舉考驗著候選人政策的接受度、可行性，以及執行力。選舉一任四年，時間短促，有為者，必定是準備好了藍圖、牛肉，上任立馬推動，有預算編預算，沒預算編計畫爭取經費，或尋求替代方案，或分期辦理等等。自當不是上任才在摸索（有的甚至還再求學拚文憑），才在徵求意見（其實只是領導的藝術，參與再確認），還在虛度光陰，不知道要從那裏著手，還不知道要做甚麼。

真的，四年時間很短，等你摸出名堂，學會要怎麼做的時候，都已經時間到，下課了。這不僅浪費自己的時間，更蹉跎了地方的建設與發展。也就是說，候選人至少是了解地方的歷史學家，同時是社區營造的工作者，這裡面他要有包括政治學、經濟學、社會學的基礎概念，要有人文、藝術的美學修養。他是一個城鄉規劃設計師、是一個節慶活動設計者、總舵手、總設計師。

選舉就因為要當市長、想要總統的位置，搶佔茅坑不拉屎嗎？柯文哲酸韓國瑜還沒準備好，只酸對了一半，更重要的一半是牛肉在那裏？

正巧韓片《王的文字》正在熱映，敘說朝鮮世宗親為造字的過程，這樣有定見能創造「韓（諺）文」的世宗，自己都還慨嘆，三十年才得一書《訓民正音》，而我們豈可把人民寶貴的時間拿來虛擲浪費！所以，要說選舉有秘密的話，只能自省，你準備好了嗎？你的牛肉在那裏？

（作者為雲林縣議員，曾任里長、代表，及兩屆雲林縣虎尾鎮長）

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