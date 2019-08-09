社論》且看北京的香港困局

香港反送中，歸根結柢是雙普選承諾食言而肥，「港人治港」淪為北京的「傀儡治港」，香港意志遭北京意志霸凌，香港自由無法逃逸極權黑洞。（美聯社檔案照）

取消自由行簽證並減少團客，禁止中港參加金馬影展，「因台灣的政治生態關係和民進黨蔡英文政府」。接下來，北京對台灣，應該不會風平浪靜，因為它是台灣大選的場外啦啦隊。不過，也不能將北京的敵意行為，唯一解釋為衝著台灣乃至小英政府。因為，北京作此決策的背景，乃是美中貿易戰震幅持續外擴，香港反送中不合作運動遍地開花，已對中國經濟與習核心構成雙重打擊，現在連「愛國黑道」都派上用場了，如何在複雜困局中完美脫身，儼然是習近平的當務之急。

貿易戰，反送中，才是重頭戲，北京卻在台灣另闢戰場，其實早就有跡可循。香港前特首、全國政協副主席董建華便牽拖，「種種跡象指向台灣以及美國」。聲援港人的國家不少，北京卻在美國之外特別點名台灣，明眼人不難從此看出，一石兩鳥針對美台關係升溫。北京的算盤莫非是，將香港無法收拾的殘局，連結到美中台三角函數，一方面給香港亂局定性為外部勢力插手，一方面卸責美台關係升溫之無力。於是，利用台灣大選這個局，做出台獨港獨一起打的動作，企圖為北京在美中貿易戰、香港反送中的壓力鍋找個出氣孔。

香港反送中，歸根結柢是雙普選承諾食言而肥，「港人治港」淪為北京的「傀儡治港」，香港意志遭北京意志霸凌，香港自由無法逃逸極權黑洞。但是，反送中的真正答案，北京及其香港傀儡皆視若無睹，這就暴露出雙普選只是謊言。而他們給的答案，仍是民族主義、愛國主義的老路數。美中貿易戰，小英拒一中，美台卻升溫，遂成了唾手可得的標準答案。所以說，北京對台灣的襲擾，我們既要提高警覺，也要摸清項莊舞劍用意何在？對習近平而言，最佳脫困之道在於，小英、川普都連任受挫，退一步來說至少台灣政黨輪替，這樣便能提供北京政治槓桿，同時下好美台加上香港的棋。

經濟正當性堪憂，只好改揮民族主義、愛國主義的大旗，槍口朝外轉移內部矛盾。於是乎，美中貿易戰加碼奉陪，反正中國內部可以宏觀調控，繼續美化經濟數據，社會控制穩定壓倒一切。而台灣，國民黨提名的韓國瑜，以及柯郭王三方動向，各有盤算卻分進合擊本土政權，客觀上或主觀上幫了習近平大忙。試想，貿易戰與反送中令北京焦頭爛額之際，台灣若選出擁抱一國兩制的政府，不啻是從最弱的環節逆襲川普的印太戰略，提供習近平轉守為攻的使力點。萬一台灣出現這種逆轉，即便美中繼續對抗、衝突，至少換來了聚焦處理香港的空間。當台灣與香港沒有後顧之憂了，習近平穩坐中南海，便足以全力對付川普。這種劇本對台灣是不利的，關鍵在於台灣人民能不能充分體悟，二○二○的民主活力具有極其微妙的溢出效果。

前年冬十九大，去年春兩會，習近平罷黜接班人、打破集體領導、取消國家主席任期制，此所以貿易戰、反送中萬箭穿心，內部壓力油然而生。民族主義，愛國主義，把矛頭指向外部勢力，對內等於是先打預防針，如果有人膽敢起來造反，就有勾結外部勢力的現成帽子可以拋出去。或許可以說，面對美台港狀況百出，還有維吾爾再教育營、無差別迫害宗教等引起的國際批判，習近平當前的重中之重不是外在挑戰，而是蕭牆之內的對手藉機生事。安內優先，攘外其次，鞏固權力才能維穩，免於領導中心動搖，這是習近平投鼠忌器的弱點。

二○一九不是一九八九，西方國家的中國觀已經大為改觀，美中貿易戰只是後續歷史變化的序幕。毛澤東的名言：「在戰略上我們要藐視一切敵人，在戰術上我們要重視一切敵人。」美台也好，港人也好，民主國家也好，對習近平也當作如是觀。對美，對港，對台，既然習近平鞏固權力是首要之務，「以我為主」才是硬道理，那麼，對香港如何出手、何時出手，一如香港大罷工後港澳辦再度撂話「止暴制亂、恢復秩序」，習近平是不會在乎國民黨、韓國瑜、柯郭王的處境的。那些在二○二○打馬虎眼，想在京港矛盾唬弄台灣選民的人，恐怕要有香港情勢急轉直下的心理準備，以免自己立刻陷入裡外不是人的險境。

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