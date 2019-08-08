新聞線上》讓台灣成為港人的最大靠山

香港抗爭運動升高為三罷行動之際，中國在深圳進行一連三天的反恐防暴演習，並選在臨香港的深圳灣口岸附近，動員直升機、裝甲車、快艇和特警大肆操演。（法新社）

記者莊榮宏

昨天，中國宣布「暫停」中國演藝人員來台出席金馬影展；上週，中國宣布禁止來台自由行且擴及團客。一時間，兩岸旅遊和電影交流全面中斷。

對這兩事，有多重解讀，有謂北京黔驢技窮；有謂北京藉此施壓蔡政府，以鼓動觀光業者反蔡；有謂中國擔心中客被台式民主「洗腦」後，出口轉內銷而動搖中共統治。

除此之外，有人認為，這兩事是衝著台灣總統大選而來。

此因台灣大選，親中勢力奪位希望正濃，中國須全力降低一切可能翻轉選局的變數；其中，中國客來台若在選舉場子意外與台人口角衝突，一旦事端擴大，徒增台人對中國反感。

而金馬影展若中國和台灣的影藝人員互別苗頭，重演上屆場景，此景必然刺激台灣人對中同仇敵愾，立場抗中的總統參選人馬上撿到槍，親中參選人則流失選票，中共非避不可，最簡單的方法就是禁入台灣，等改朝換代後再登門。

再看香港，抗爭運動升高為三罷行動之際，中國在深圳進行一連三天的反恐防暴演習，並選在臨香港的深圳灣口岸附近，動員直升機、裝甲車、快艇和特警大肆操演。在港人眼前武刀弄槍，此乃「項莊舞劍，意在香港」。

昨天，中國港澳辦主任張曉明更揚言，香港面臨回歸以來最嚴峻局面，他甚至引述鄧小平的話，表示若香港出現動亂「中央一定會干預」；一提到「鄧小平」最著名的「干預」，就令人聯想到六四天安門的血腥鎮壓，不祥之感為之浮現。

香港此刻山雨欲來，抗爭港人的人身安全曝於高度風險，而在北京公開指責美國「介入」香港事件後，為了避免落人口實或刺激中共，美國能做的比以往有限。

如今唯一能牽制北京不對港人動武的只有台灣，此因台灣進入總統大選的序幕，中國若動用武警鎮壓港人，必使台灣選情倒向民進黨，北京不能不考量。

在此顧忌之下，北京比較可能採取的手段是文攻武嚇，所謂「武嚇」就是「武力威嚇」而非武力鎮壓，透過大規模演習和官員嚴厲警告，令港人畏懼。

一方面兵臨城下，另一方面將城內交給香港黑道「代執行」，於是先前有白衣人用藤條長棍痛打示威港人，近日有藍衣人動刀砍殺示威者的手腳，下一步行動可能還會升高，港人須有對策，街頭情資通訊、人身安全保護和緊急醫療救護，都非常重要。

面對武警鎮壓，港人雖然必敗，終究會贏得世人尊敬，進而使親中派輸掉台灣大選，讓台灣依舊是香港的最大靠山。否則，一旦親中派拿下總統大位，港人處境更危殆。

但北京不笨，他們將繼續搖旗吶喊虛張聲勢，並在不動用武警鎮壓的原則下，運用黑道結束抗爭。畢竟，要恢復香港秩序，機會以後多的是，但若失了台灣大選，就得再等四年。

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