自由廣場》國家語言與語言歧視

◎ 張學謙、蘇凰蘭

台大員生合作社理事會開會禁用台語一事，凸顯了徒法不足以自行，國家與社會應大力提倡語言平等以及實踐國家語言於公領域的使用。國家語言發展法第四條規定：「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」。禁用台語很明顯是「歧視或限制」國家語言，反映出台灣多元文化的精神尚未主流化。獨尊華語的霸權意識依然假借溝通效率之名，進行語言歧視。

公領域的國家語言使用仍有待加強。語言使用是語言復振最佳的方式，在缺乏多元文化理念和具體的指引下，出現了荒腔走板的禁用台語狀況，並不意外。主政者應用公權力積極地改善目前公領域中國家語言使用不足的狀況，也需要加強宣導多元文化、語言平等的概念。

政府單位可以考慮提供《國家語言公共化使用指導方針》。澳洲和威爾斯等國，就曾提供公部門協助實踐少數民族語言服務的計畫。建議有關單位效法一九九三年威爾斯語言法案的規定，提供指導方針，要求所有公共部門準備語言服務計畫並確實執行。相關的指導方針包括公眾集會、通訊、電話溝通、公司標記、簽名、出版和服務的語言使用。澳洲的昆士蘭族群事務局也曾出版《形成語言服務策略和指導方針》發展語言服務策略。

多元文化、語言平等和語言復振都需要具體實踐，光有法律，不去推行，禁用國家語言的荒謬場景恐怕會一再出現。積極地推展國家語言在公領域的使用，是破解語言歧視，實踐語言權利的最佳方案。

（作者為國立台東大學華語文學系教授、台灣語文學會理事，台東大學華語文學系助理教授）

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