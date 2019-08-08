自由廣場》（金恒煒專欄）怪哉，聞喪鐘而不知死訊！

國民黨現在最擔心的是柯文哲與郭台銘一旦組隊，勢將衝擊選情；這個評估沒錯。無論柯郭配或郭柯配，也會影響民進黨蔡英文的選舉。這把利刃出鞘到底傷民進黨多還是傷國民黨多還是兩敗俱傷？事情尚未明朗，目前很難估算。

比較值得觀察的是，國民黨自認「氣勢已翻轉」、母雞實力不錯云云，也就是讚揚韓國瑜出線，氣勢不凡，可以帶動立委選情，怕就怕「柯郭配」橫空殺出衝擊國民黨；這個危機算盤，老實說只看到天上的烏雲，沒看到腳下的懸崖。

這話怎說？郭柯或柯郭配尚未成形，不過像天邊烏雲，雖然密佈，成不成災尚未可知，倒是香港「反送中」才是國民黨眼前可見的最險斷崖。香港人的「反送中」，其實蘊含「送終」中國／共的意思；那麼一心要當中國／共乖乖牌哈巴狗的國民黨，尤其總統候選人韓國瑜，難道沒有像港府或特首林鄭月娥一樣感受「切膚之痛」!?

香港人的「反送中」運動就是澈底向中國翻臉、攤牌；燒五星旗即是憤怒極致。根據香港警察處的公告，週一總共逮捕四百二十人，男多女少，最老七十六、最幼十四；週二逮捕一四八人，最大六十三、最小十三。這代表什麼意思？香港人不分老幼男女，全面挺港抗中。最值得觀察的是，連公務人員、甚至脫下制服的警察都加入示威行列，現在又發動「罷工、罷市、罷課」「大三罷」的終極手段，用黃之鋒的話，就是「香港人全面失去對北京的信心！」

香港的抗中行動，已成為國際焦點，大家關注的是，中國會不會派解放軍在香港再炮製血腥屠殺的「天安門事件」？至少一週前已有法國電台及彭博通訊社報導：解放軍在香港邊界集結，郭文貴說中共要祭出戒嚴法。面臨「反送中」運動最大困境的當然是中國，在美中新冷戰格局中，到底如何正確處理香港問題？已成為習近平第二大難題。重點是，全世界民主國家都站在香港人這一邊，那麼台灣人呢？國民黨、韓國瑜及韓粉呢？

香港示威者最痛恨的厥為「一『人』一『辦』」：「人」就是特首林鄭月娥、「辦」就是「中聯辦」。「中聯辦」的全名是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，此「辦」與「中共中央香港工作委員會」一個機構兩個牌子，這是黨政一體的專政機器。所以運動開始不久，示威者就衝擊中聯辦建築，潑漆污損五星國徽；遊行中聯辦同時是劍指林鄭月娥是傀儡。有意思的是，這「一人一辦」不正是韓國瑜到港朝拜的對象？香港人反中怒火不會燒到韓國瑜、國民黨嗎？

且舉一例。據稱是台灣知名手搖飲料店一芳水果茶，在官方微博發文「支持一國兩制」、「強烈譴責……暴力罷工」，遭到網友「沒有良心」的反擊，不旋踵間刪改內容。這個事件對韓國瑜、國民黨人而言，不是警訊嗎？台灣人支持香港「反送中」的示威活動，水果茶店指控港人「暴力」、韓國瑜指稱港人「暴動」，都與中國／共一鼻孔出氣！台灣人連區區一芳水果茶店的「黑心」都不能忍受，能忍受國民黨／韓國瑜的大大「黑心」！

離二○二○年的選戰不到半年，香港人的「反送中」運動不見得能成功，但送韓國瑜之終的木魚聲已響在台灣人耳際，國民黨聞喪鐘不知死訊還沾沾自喜的麻痺心態，令人不解。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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