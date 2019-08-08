自由廣場》香港平亂 武警出馬？

◎ 楊宗新

香港抗中運動持續升級，中國國防部表示，將依照《駐軍法》規定辦理。然而這一切，在現行的武警制度下，可能都是多慮：由武警即可做好的工作，且不致產生負面影響，何勞解放軍出動？

中國的武警，在建政初期隸屬於公安部，文革期間，當權者為打壓異己，將其改轄於解放軍，直到改革開放後，才於一九八二年回歸，為今日的武警制度奠定基礎。此時期，武警的職掌尚不明確，轉捩點發生在一九八九年的「六四事件」。該事件中，中國採取武警打頭陣、解放軍為後盾的方式，鎮壓抗議學生。結果是，坦克、機槍等重型武器經媒體記錄後，遭國際指責使用軍隊對抗群眾，中國國際形象一落千丈，經濟制裁、武器禁運也接踵而來。

在海內外龐大壓力下，中國意識到，軍隊是用來對抗外敵的，從而更加重視武警在對內維持穩定的角色。從此之後，軍隊不再出現於內政中，在後續面對的藏獨、疆獨抗爭及恐怖活動中，均由武警獨立承擔。為因應此趨勢，武警的編制及人力也逐步提升：武警總部已由副大軍區級升格為正大軍區級，並陸續接收解放軍裁撤的解編部隊，有好幾個乙種步兵師，都是在上繳重型武器後，直接轉隸武警部隊序列。

今天的武警，無論在組織位階、人員訓練、使用武器、預算配置上，均高於一般公安，且指揮權直屬中央軍委會，使其成為「公安之上，軍隊之下」的一支特殊武力，也是目前中共最有可能調動的選項。是以，日前在國務院記者會中，發言人被詢及是否會以軍隊介入時，並未做任何回應；至於國防部表示會依《駐軍法》規定辦理，或許只是傳達依法行政的意思，當然也可能含有搶攻或宣示效忠的成分，但依目前香港抗爭狀況來看，還輪不到軍隊出馬。

中國近年發展雖迅速，但與美國仍有極大差距，爭取更多戰略機遇期，才是領導者企盼的。一旦軍隊出動，恐將重蹈「六四事件」後遭國際孤立的覆轍。是以，未到最後關頭，武警可能被率先考量。

（作者為公務員）

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