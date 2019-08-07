社論》兩條路線正擺在台灣眼前

北京把香港亂局歸咎美國甚至台灣，其實它自己無法面對的事實是：北京自己把國內問題搞成國際問題。香港，根據一九八四中英聯合聲明移交中國，中國承諾一國兩制、五十年不變。然而，過了一九九七，北京的黑手就迅速伸進香港，從基本法二十三條立法到逃犯條例，引起港人從雨傘運動以來的不合作運動遍地開花，其癥結所在不僅是雙普選落空，而且，港人的自由面臨迫切威脅。面對港人反撲與國際關切，北京悍稱中英聯合聲明已成歷史文件，而一國兩制必須服膺於中央統治，否則便不是兩制而是港獨。這次香港亂局，林鄭月娥只看北京臉色，董建華、梁振英則煽動愛國主義民粹。不斷向一國傾斜的兩制，必然與香港眾志漸行漸遠，也就可見一斑了。

反送中風潮節節升級，跟國際氣候變化不無關係。美中貿易戰越演越烈，香港反送中前仆後繼，一個大氣候加上一個小氣候，正在微妙影響台灣的二○二○。喜樂島聯盟，台灣民眾黨，一邊一國行動黨，政治再分化似乎無感於外部的危機與機會。不論台灣是否已經心理準備好了，二○二○這場選戰都將穿透著外部影響力。韓國瑜、郭台銘、柯文哲、王金平等，都在不同程度上迎合北京的胃口。而去年地方選舉介入頗深的北京，自然不會放過二○二○的翻盤機會，事實上北京的「輔選列車」早已啟動。八月一日起，取消來台自由行簽證，劍指小英，路人皆知。川普政府則強調，沒有支持特定候選人，但支持維持現狀，持續對台軍售先進武器，軍艦常態通過台灣海峽，戰略意圖不言可喻。

二○二○意義堆疊，既是在台灣選總統，也是對美中貿易戰選邊站，以及對一國兩制的表態，而這些題目的答案是連動式的。選擇本土政權意味著，欲求台灣經濟降低對中倚賴，回歸普世價值的自由市場；香港必須確保基本人權，盡早落實雙普選，而這也等於是表達了一種願景，那就是中國本身必須政治改革，跟台灣一樣克服威權誘惑，走向民主自由人權的普世價值，不容數位極權統治與最高領導終身制。至若選擇北京讚賞的人，不啻表示樂與中國更緊密連結，甚至暗示歡迎一國兩制，而脫離自由開放印太的行列，不惜讓台灣成為美中衝突的熱點與戰場。這樣的選擇也意味著，台灣人民認可北京的香港政策，將來可以在台灣複製香港平亂經驗。兩條路線，正擺在大家眼前。

可以想像，北京認可的候選人，會極力淡化這兩條路線的尖銳矛盾，用盡選舉語言推銷人民的最大福祉、幫人民發大財、捍衛中華民國。可是，一旦選票騙到手之後，就不由自主朝北京的路線走，今日香港、明日台灣。美中貿易戰相持不下，中國第二季經濟成長率下滑至六．二％，創下二十七年來最差紀錄。外部，歐威爾式的中國夢，改變了國際輿論風向，中國不再被視為成長的驅動引擎。這種情況下，台灣若選擇中國隊，難免經濟與政治雙輸。台灣人民必須看清楚，以美中貿易戰為界線，之前之後國際的中國觀是截然不同的，用之前西方無保留協助中國所造成的榮景，來推斷之後中國經濟仍可自力更生、繼續成長，從而在上述的兩條路線做出取捨，絕對是緣木求魚一場空。

香港亂局騎虎難下，北京咬定外部勢力從中破壞，企圖反證北京是一國兩制維護者。這種矛盾宣傳，乃是中國對內洗腦、對外鬥爭的慣技。用普通語言來說，便是做賊喊捉賊。北京指控，反送中「是美方的一個作品」；美國國務院反駁荒謬，「數百萬人被操縱著去捍衛自由開放的社會，這不可信」。不過，台灣就有人應聲「我也知道中國指控ＣＩＡ出手」。北京取消來台自由行，台灣也有人跟著學舌，「不要把民進黨當做整個台灣人」。做賊喊捉賊，儼然成了政治動員令。美中貿易戰，北京不也是這樣做賊喊捉賊嗎？台灣人民倒要想清楚，美中貿易戰、香港反送中，已然成為二○二○的現在進行式啟示錄，如果不想蒙上數位極權統治的陰影，就絕不能跟著「北京鸚鵡」團團轉，以免用民主的鐵鏟自掘墳墓。

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