自由廣場》港獨？ 共產黨只剩這招？

◎ 葛雋

香港「反送中運動」進入了新階段。龜縮了兩星期的行政長官林鄭月娥，五日上午出來見記者，鐵青著粉臉教訓香港市民，說香港是自由社會，但部分人以暴力表達政治訴求，污損國徽，將國旗丟下海、揚言「光復香港」和「時代革命」，這些行為遠遠超越原來的政治訴求，這些挑戰國家主權、危害「一國兩制」的違法行為，會摧毀香港的穩定繁榮。

林鄭月娥甚至威脅稱，希望大家思考，是否要押上七百萬人的穩定生活，以及香港的未來做賭注。還認為這種「玉石俱焚」的做法，會將香港推向不歸路。說來說去，就是一味指責香港年輕人的抗爭「開始變質」，似乎絕不應該提出什麼「光復香港」和「時代革命」的口號，否則就是「搞港獨」，就是「威脅國家安全」。

「光復香港」何罪之有？查查「光復」的詞義解釋，不就是「恢復、收復」的意思嗎？政權易手二十二年，美麗璀璨的「東方之珠」被中共港共搞得烏煙瘴氣、民不聊生，全世界有目共睹。現在我們的年輕人要重拾香港昔日的輝煌、恢復香港舊有的風貌，有何不妥？有何不可？

兩個月來，中共港共靠血腥鎮壓示威者已收不到效果，現在唯有靠扣一頂「港獨」帽子來分化港人、爭取民意一招了。

坦白說，香港人搞示威抗爭的任何口號，都可以被極權統治者標籤為「港獨」。

你若喊「香港加油」，中共會指責你「搞分裂」—為什麼不同時喊「中國加油」啊？

你若高呼「我愛香港」，中共同樣會怒斥：「香港」前面為何不冠上「中國」二字？

欲加之罪，何患無辭。香港人心裡比誰都明白：「光復香港」任重道遠；「時代革命」只爭朝夕。

港人加油！天佑香港！

（作者為香港作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法