自由廣場》大橋光夫 核食解禁 CPTPP

◎ 陳永昌

蔡英文總統七月24日上午接見「日本台灣交流協會」大橋光夫會長，是其結束「自由民主永續之旅」返抵國門後第一位接見的外賓。蔡英文以立法院日前通過《海關進口稅則》降低部分日本農漁產品關稅為例，期盼繼續深化台日貿易夥伴關係，並為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判做好準備。

這是大橋光夫自2011年6月接任斯職以來第14次訪台，等同於每隔約半年密集往返於台北與東京間。返回日本後，大橋光夫隨即在七月30日上午前往首相官邸會見安倍晉三，共同會見的還有日本台灣交流協會谷崎泰明理事長、外務省亞洲大洋洲局金杉憲治局長也在座。事實上，大橋光夫每次來台工作訪問後，多會獲得安倍晉三接見。早在2016年一月17日蔡英文贏得總統大選翌日，大橋光夫立即前往民進黨中央黨部當面祝賀並舉行會談，返日後則安排於一月29日向安倍當面報告訪台心得，當時的外務省亞洲大洋洲局石兼公博局長也在座。在在顯示，台日兩國元首間維持著順暢高層對話管道，是在雙方維持正式邦交關係情況下也不常見的特例，正是台日關係「史上最佳」的最好註腳。

出身企業界的大橋光夫，曾經擔任日本財經界最具影響力的經團連政治對策委員會委員長，目前也兼任執政自民黨下屬團體「國民政治協會」會長，係負責收受企業與社團政治獻金專戶的窗口，絕對是隨時可以跟層峰說得上話的「自己人」。尤其，大橋父祖兩代都是政界要角，祖父是前首相濱口雄幸，父親大橋武夫則擔任過自民黨幹事長、勞動大臣與運輸大臣等要職，是安倍晉三外叔公佐藤榮作首相內閣時期僚屬；家族與上皇后美智子家族更有著姻親關係，親姑姑嫁給了美智子的長兄正田巌。大橋光夫橫跨政商界的人脈金脈，為近年來台日關係增溫發揮關鍵性影響力，安倍晉三任命其擔任日本台灣交流協會會長，更是展現對台日關係的高度重視。

不容諱言，台日兩國官方實質互動以及民間密切往來「史上最佳」，卻因為福島與周遭四縣市食品進口管制遲遲無法解禁而蒙上陰影，去年大選反核食公投通過後進一步雪上加霜，導致台灣叩關CPTPP欠缺臨門一腳。

諷刺的是，日本觀光廳最新公佈2018年外國人旅遊日本住宿地點統計，在這五個核食管制縣中，台灣都是數一數二觀光客來源國。以核災事變核電廠所在地福島為例，去年17萬6千多位外國遊客中，排名第一的台灣人佔了三成，足足比第二名泰國與第三名中國兩國加總還要多。如果福島食品存在著安全疑慮，台灣政府放任超過五萬名遊客前往觀光並消費無異於自陷險境。事實上，衛福部食藥署無論是委託專業研究團隊檢閱日本政府食品檢驗結果資料庫，甚至是實地前往日本採樣核災區食品進行檢驗，在在皆確認福島等五縣食品可能的健康風險「低到可以忽略」。只是，在政客黨同伐異民粹炒作下，科學議題衍變為政治話題，甚至進一步升級為外交議題。

受到反核食公投決議約束，兩年內政府不得做出違反公投事項。儘管蔡英文總統多次強調：「以其他方式來強化與日本經貿關係」，降低部分日本農漁產品進口關稅便是其中一例。無論如何，解鈴還須繫鈴人，現階段的天時地利人和並非理所當然一直不會變，負責任執政者一定要掌握機會之窗，搬開阻擋台灣加入CPTPP的大石頭。

繼成功拆解同婚公投核彈級危機後，蘇貞昌內閣應該拿出同等魄力，儘速公開揭示福島等五縣核食解禁時間表，以公投屆滿兩年時間的2020年11月底為落日期限，宣布將於2020年底前恢復福島等五縣食品正常化進口，在此之前則是開誠佈公將所有科學證據攤在陽光下，有計劃有步驟與國人對話溝通，引領並凝聚全民共識，致力為台灣加入CPTPP營造有利環境。

（台北市民間工商社團副祕書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法