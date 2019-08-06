自由廣場》柯三角比韓草包高明？

◎ 陳博修

狠批韓國瑜光靠喊口號「發大財」，不適任總統，確實很有道理。但自誇自擂高智商，經常裝瘋作傻、胡亂賣弄學問、練肖話的柯文哲，就更能適任嗎？

柯說：「中國歷史上三國只有那一次，從數學模型或賽局理論來說，三角不是穩定的結構。」

三個點決定一平面，是小學生幾何學的普通常識，也是物理上（不是數學上）最穩定的結構之一；佔地表四分之三的水H2O、岩石、沙子的主要成分二氧化矽SiO2、空氣中的二氧化碳CO2，都是三原子最穩定的分子結構。啟蒙時代英國哲學家洛克的「政府論」，當代被奉為圭臬的，行政、立法、司法三權分立制衡的政治理論，也可說是最穩定的「三腳督」政治制度。

再看歷史。中國歷史最長時間處於多國分裂、分治，只有「草包」才會被製造出來的「大一統、正統」假象所矇騙：不用說夏商周的城邦時代，也不談大家耳熟能詳的春秋五霸、戰國七雄，請問東夷、南蠻、西戎、北狄、匈奴、遼、金、契丹、西夏、大月氏、韃靼、南北朝、五代十國、大理國、西域（新疆）、吐蕃（西藏）、滿州清國、大蒙古國，這不也都是在今日「中國」境內嗎？這些當時不是國，又是甚麼？只有南宋能算國嗎？何來中國歷史上只一個三國？

不跟別人合作，就正大光明、大大方方地明講，不必引用些似是而非、硬拗的、錯誤的模型，來合理化自己的荒謬行為，甚至污衊歷史、科學及整個學識界。

公認的曠世奇才牛頓，微積分、三大運動定律、萬有引力定律發明人，很謙虛地說他的成就是「站在巨人的肩膀上」，愛因斯坦、非常多的諾貝爾獎得主、各界成功企業家、各科系名教授、醫生群，或是比爾蓋茲、賈伯斯、張忠謀等等，也少聽說過自誇「高智商」的。柯醫師？算了吧！真的有比「草包」高明嗎？

（作者為資深資訊業者，大學兼任教授）

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