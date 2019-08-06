自由廣場》反白帶魚送中

◎ 李道勇

在九份、金瓜石礦區長大的當地人，他們的營養來源大多依賴東北角黑潮供應的漁產品，尤其是小卷（鎖管），可說價廉物美。我夫妻入住東北角之後，也購置冰櫃冷凍現撈小卷，以供不時之需，甚至贈送親友做為伴手禮。七月初，我們驚訝地發現，小卷二十年來產量剩四分之一，趕緊寫下《為什麼小卷少了七成五》投書。誰知道，才隔一個月，又看到徐承堉教授呼籲《緊急連署為白帶魚請命！請漁業署暫緩白帶魚搬運船直航中國》，我這才驚覺，天天來社區中心的魚販「黑仔」唬弄了我們，「現撈仔」的白帶魚，根本不是全被海鮮店訂走，而是出口到中國——二○一五年銷中僅三十六公噸，至二○一七年攀升至六五二五公噸，二○一八年更翻倍至一三七二○公噸，比二○一五年多了三百八十一倍，而且中國價格是台灣的三點六折；簡直是掏空台灣來塞中國人的牙縫。

原來，七月底農委會公告《試辦漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法》，此舉將大幅降低白帶魚運輸成本，更具有銷售優勢。但漁業署公告中未設「捕撈上限」或「總量管理」，缺乏環境評估，也未考量整體社會利益，短期雖可提高漁民收益，但長期可能導致漁業資源枯竭。

幸好經過學界緊急請命，農委會昨天（五日）傍晚表示，將進行總量管控、內銷優先，產學界充分討論後才會定案。筆者讚許漁業署的迅速反應，以及考量海洋資源永續經營，以台灣全民福祉為優先。並請務必守住陣線，不要為滿足中國人的口腹之慾而傷害了台灣的漁業資源。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法