社論》總統大選的危機與轉機

明年初總統大選日益接近，台灣面對的內外情勢越發詭譎多變，在在可能發揮關鍵效應，決定台灣何去何從。美中貿易談判爭端再起，川普將對中國三千億美元商品加徵十％關稅，而香港反送中運動演變成長期抗爭，以及中國突然中止自由行觀光客來台，都是影響台灣的外在因素；而國民黨提名曾經進入中聯辦，並公開倡言九二共識是兩岸關係定海神針的韓國瑜參選總統，但郭台銘、柯文哲、王金平是否加入戰局仍未明朗。此外，柯文哲籌組台灣民眾黨，而時代力量則產生路線之爭，時力立委林昶佐退黨，宣布支持小英連任，亦使總統選情變幻莫測。

中國因素一向是台灣大選的最大變數，而多數台灣人支持維持主權獨立的現狀，無論冠上什麼名稱，都甚於被中國併吞，因此，若是選舉形勢有利於親中政黨或政客，都會引起普遍的憂慮，甚至萌生亡國感。美中貿易戰爆發之初，以台灣與其高貿易依存度，一般莫不認為台灣經濟將受重創，以致不得不屈從於中國經濟紅利的誘惑，而付出主權不保的慘痛代價。尤有甚者，美中貿易戰基於現實利益與制度、價值觀的衝突，一直無法取得協議。此一形勢看似對台灣極為不利，幸運的是，由於台商供應鏈具有高度的調整彈性，且政府採取吸引台商回流的積極措施，今年第二季GDP表現超乎預期，成為亞洲四小龍第一。由此看來，台灣受到美中貿易戰的衝擊有限，反而擁有訂單轉移與台商回流的利多，足以降低經濟惡化導致選民怨懟，致而落入向中國尋求經濟解藥的困境。

其次，香港情勢的發展將與台灣大選形成共振效應。若是中國對香港的抗爭採取優容態度，台灣民眾可能受其迷惑，而失去對一國兩制的戒心。但實際上，香港局勢並不樂觀，不但衝突一再激化，警方態度尤其強悍，甚至暗中勾結黑幫人士，對群眾進行無差別攻擊。尤要者，中國不僅派遣解放軍駐防香港邊境，且不斷將香港反送中抗爭醜化為外國的陰謀，強調維持香港秩序的決心，顯然在為解放軍的鎮壓製造輿論。換言之，中國對香港採取類似六四的鎮壓手段，已做好全面準備，目前只是在等候一個衝突的臨界點，以便找到藉口將解放軍開進香港。若是香港這個「一國兩制」樣板遭到中共的蠻橫鎮壓，勢必引起國際社會的譴責與制裁。尤其，更將引起台灣人民的恐懼與疑慮，乃致像中國以導彈試射恫嚇台灣首度總統直選一樣，反而促成堅持守護台灣主權的候選人得以壓倒性勝出。故而，中國如何處理香港的反送中事件，對台灣大選具有指標性的作用。

由過去的經驗觀之，中國干預台灣選舉的手段愈粗暴，選舉結果愈是與中共的期待相去更遠，因此依照常理，中共理應愈來愈重視懷柔籠絡措施才是。不過，這樣的觀點忽略了中共是一個囿陷於意識形態的專制政權，尤其視併吞台灣為至高無上之歷史使命，因此即使了解恫嚇無效，卻依舊一再祭出威脅伎倆。此次中國突然中斷自由行中客來台，更將限縮團客部分，警告意味濃厚，實際上卻衝擊不了本土派的選情，反而會讓去年底選舉大勝的藍營所謂引進中國觀光客振興台灣經濟的訴求，完全失去了說服力。換言之，此一政策所傷害的對象，乃是那些相信「人進來、貨出去，發大財」的業者與民眾，將使藍營的親中經濟訴求徹底破功。儘管可能造成反效果，但是，現階段的中共政權顯然是鷹派抬頭，不論對美經貿談判、對香港局勢、對台灣的要脅，皆採取強硬立場，意圖藉由激進手段凸顯統治的合法性與正當性，以求政權的鞏固。

一個日漸失控且強硬的中共政權，對國際社會或是香港、台灣，都將是嚴重的威脅。習近平的中國夢，可說是對全球民主與和平的最大威脅。面對此一邪惡政權之操控台灣大選企圖，支持台灣主權獨立的黨派與政治人物，包括綠營、第三勢力與一些小黨派，必須正視親中勢力贏得總統選舉，導致台灣主權質變的危機，因此應該在總統選舉的大局上，放下政黨歧見與個人恩怨，共同支持最能守護台灣主權的總統參選人出線，方可確切保障台灣民眾的民主、自由與幸福。

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