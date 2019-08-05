自由廣場》「憲法一中」無法凝聚台灣人民

◎ 林泰和

針對高雄市長韓國瑜國政顧問團總召張善政提出的「憲法一中、台灣優先」主張，事實上，這種主張是自相矛盾，不但無法使台灣優先，更不能團結凝聚台灣人民，「憲法一中」不但充滿過渡性與臨時性的性質，更是違背國際事實與法理的說法。

依據現行中華民國憲法增修條文，第一句話「為因應國家統一前之需要」即為整部憲法的主軸定調「一中憲法」，目前行使有效統治權的地區為「中華民國自由地區」，其餘是包含中華人民共和國在內的「大陸地區」。兩岸關係人民條例，將「臺灣地區」規定為：指臺、澎、金、馬及政府統治權所及之其他地區；而「大陸地區」：指臺灣地區以外之中華民國領土。據此，現行憲法中，台灣只是「中華民國」非常小一部份，台灣的存在，即是為了「國家統一前的需要」，因此台灣僅具有工具性的價值，目的是國家統一；而中華民國「大陸地區」的規定，使得台灣完全喪失主體性，更遑論能使「台灣優先」。

在目前中華民國憲政體制下，中華民國是代表中國唯一的合法政府，但此憲法並非一部適用於「全中國」的憲法，因此只要中華民國憲法存在一天，就僅有臨時性與過渡性的性質，無法團結與凝聚台灣人民意志，無法使人產生對台灣的認同。1949年西德「基本法」僅在西方佔領區生效，無法成為一部適用於「全德國」的永久性「憲法」。正因為基本法的臨時性與過渡性，使得西德民眾無法對國家產生凝聚，無法對「德國」產生認同。在1950年代的一次民調中，當被問到何時是德國最輝煌時期時，1871年建立的德意志帝國拔得頭籌，第二名竟然是1933-39的納粹德國，第三名是威瑪共和。1949年依照民主、自由、人權基本精神所建立的聯邦德國，竟然被擠出榜外。

事實上，中共政權於1931年建立「中華蘇維埃共和國」開始對抗帝國主義工具的「中華民國」，製造「二個中國」，而依其觀點1949年正式消滅中華民國，而蔣介石總統於1950年「中華民國到去年年終就隨著大陸淪陷而已經滅亡了！」的說法，則給予認證。持平而論，1949年當蔣介石失去在中國大陸最後的反共據點後，即意味著失去代表全中國的正當性與公信力。但1950年韓戰爆發後，蔣介石採取極為務實路線，拒絕美國軍方在中國大陸開啟「第二戰場」，以抒解美軍朝鮮半島壓力的要求，開啟「中華民國台灣化」。1952年的「中日合約」與1954年「中美共同防禦條約」，此兩約的內容、精神與適用範圍，使「中華民國台灣化」在法理上，取得固定化與永久化。1979年台灣關係法立法期間，蔣經國總統甚至要求美國國會，以「台灣政府」的名稱，稱呼中華民國。後續李登輝總統，透過廢除臨時條款、憲政改革、總統直選等措施，實踐「中華民國台灣化」，之後的三任總統，基本上都是在此台灣化的中華民國架構下執政。

雖然「憲法一中」指的是中華民國，但1971年聯合國大會2758號決議案，已經使得中華人民共和國取代中華民國，在國際法法理上，成為代表全中國唯一合法的政府。因此「一中」在國際上是中華人民共和國，此為國際政治的常識，也是事實。既然「中華民國」無法出口，只能轉內銷，淪為國內藍綠白紅各式政客媒體消費的工具。不論是旗幟鮮明的「捍衛中華民國」或是「團結台灣派與中華民國派」亦或是首鼠兩端「國是中華民國，家就是台灣」，每次大選，中華民國的議題，都成為政治人物騙取選票、攫取政治利益的工具。或許在2020台灣大選中，該是兩岸各種主要政治黨派，誠實嚴肅面對「中華民國」議題的最好時機。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法