自由廣場》民主匱乏造成香港困局

◎ 何華國

港人反對特首林鄭月娥「送中條例」立法，頻頻走上街頭，示威人數的規模，最高曾超過兩百萬人。香港警察也毫不示弱，動用橡膠子彈、海綿彈、催淚瓦斯等武器驅散示威者。這類示威抗議的活動，似乎越演越烈。據聞八月五日更可能演變成全港大罷工。更有中國流亡美國的富商郭文貴爆料，中共軍隊已準備入港，實施全港戒嚴。香港的局勢之所以走到這個局面，其關鍵就在香港所實施並非真正的民主體制。

我們常說民主體制對於社會的紛擾與問題具有自癒的功能。正如美國副總統彭斯所言，台灣對民主體制的擁抱，對所有華人指出了一個更好的發展途徑。台灣的社會與政治過去的確紛擾不斷，雖然一關難過，但也關關過，關鍵就在台灣政府的領導人（不管是總統或縣市長）或民意代表都是真正由人民所選舉產生的。反觀香港的特首或立法會的議員的產生，能反映真正的民意嗎？

香港特首的產生，表面上是由代表不同行業、專業、勞工、社會服務團體及區域組織的選舉委員會選出，再由中華人民共和國國務院任命，但大家都知道它的本質是中共欽定的。立法會議員雖說是經地方選區及功能界別產生，但中共主導掌控整個選舉過程，相信港人是心知肚明的。

我們看看港人自從走上街頭以來，特首林鄭月娥對於人民的反對聲浪一直無動於衷，因為她沒把港人當成她的頭家，當然可以民之所欲不在我心，因此她不必傾聽人民的聲音。最令人匪夷所思的，是香港立法會議員在這場方興未艾的亂局中，似乎看不到他們扮演為民喉舌的角色。因為這些議員並非真正由人民選舉產生，又何必接地氣。

今天香港的亂局的確令人憂心。香港之所以出亂，就在它所實施的並非一個真正「人民做主」的民主制度。一個能傾聽人民聲音的政府，絕非採取和全民對決的手法，林鄭所領導的香港政府目前正陷入這樣的危機。瞭解香港亂局難解的關鍵，未來何去何從，相信答案已很清楚了。

（作者為嘉義大學退休教授）

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