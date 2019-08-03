自由廣場》欺善怕惡的矛盾之國

◎ 宋磊

中國海峽兩岸旅遊交流協會日前證實，八月一日起針對來台自由行的中國遊客進行縮減，國內旅遊業預估將會損失超過百億元。由於中國片面針對限制來台旅客數已非首次，加上中國近期受到香港「反送中運動」影響，不但凸顯中國治港無方，一連串以大欺小的動作早已顯現中國官方的矛盾之處。

首先，台灣與香港在意識形態或實際行動中皆無挑釁中國當局，據筆者觀察，凡是不與北京站在同一陣線的台灣人／香港人，皆被視為挑戰中國當局的「反動份子」，不但以公安、解放軍進行威嚇／打壓，話語權上積極醜化台灣與香港，中國官方的蠻橫作法不但引起世人撻伐，更無法得到國際社會的認同。

然而，從歷史的角度來說，俄羅斯從一七二七年（雍正五年）開始，極力想要鯨吞整個中國，不但先後佔領／竊取貝加爾湖附近的領土，連同庫頁島、哈薩克、黑龍江以北等土地皆被俄羅斯竊取，近幾年雖然中俄關係匪淺，但仍不見北京政府開口收回過往的領土，昔日竊取中國領土的俄羅斯，竟沒有中國官方願意撻伐，中國政府反而警告台灣與香港不能從祖國領土中分裂出去，並藉由「舟山群島」與「東山島」的軍演達到威嚇我國之目的，中國官方的矛盾早已貽笑大方。

中國政府以欺善怕惡的原則處理周邊情勢早已自相矛盾，客觀來說，無論是台灣或香港皆無挑釁中國之企圖，以地理的角度來說，中國數百年來所折損的土地資源／面積遠比台灣／香港來得廣大與豐富，中國反其道而行，優先恫嚇台港而忽視折損的領土，行徑令人不齒！

（作者為中正大學戰略所碩士）

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