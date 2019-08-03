自由廣場》習近平的鐵算盤

◎ 雲程

延燒近兩個月的香港情勢，越來越嚴峻，目前看不出任何轉圜：不僅在香港內部，港民與特首雙方繼續僵持；中國外交部更以「（龐皮歐）把自己當作了ＣＩＡ負責人，…這畢竟也算是美方的一個作品」、「出現了不少美國人的面孔，甚至一度還出現了美國國旗」，直指香港動亂是美國在背後煽動。美中上海貿易談判「適時」破局，更使北京將其治理香港的失敗責任順勢上綱，鋪好以民族主義來動手動腳的口實。

從歷史經驗來看，中國局勢一出現不穩，民族主義往往成了中南海保住政權的手段。最近解放軍在深圳邊界有大量集結的跡象，更在浙江舟山島與福建東山島，即台灣一北一南，以及渤海同步實施演習，顯然是出口轉內銷。當外界習慣將眼光放在台港情勢掌握上，卻忽略了北戴河的角力也在同步進行中。

試想川普在九月初即將加大貿易戰力道，連郭董深圳面板廠都傳出求售。商人的嗅覺最靈敏，香港情勢失控若擴及大灣區，如何善了？內外交逼下，出兵香港對北京而言，恐怕是最有利的盤算。

當完成平定的任務後，軍隊不會拍拍屁股走人，而是接手原當地政府的治理責任。〈駐軍法〉規定：「香港駐軍人員在協助維持社會治安和救助災害時，行使香港特別行政區法律規定的權力。」（第十四條）授權解放軍得實施軍事統治（一稱民政治理）。軍事統治並非新事物，在台灣，它被理解為「戰地政務」。軍事統治面對的是「敵民」，所以軍司令官（軍事總督）會透過三權集中到一人的極權體制，進行壓制治理。

軍事總督的權力無限大，可隨意拘捕、定罪人民外，也可清算或關閉金融機構。外界評論習近平是以貪腐為名，打擊政敵、鞏固權力；而香港又被認為是貪官洗錢藏錢的最愛。香港只要實施軍事統治，無論時間長短，軍事總督絕對有權勒令當地金融機構交出特定對象（政敵）從過去到現在的金流資料。此舉雖足以讓香港繁榮不再，但反習貪官也將失去最後庇護所。北戴河會議，習派大勝。

另一方面，接管香港的外匯與貪官的金庫，正也給了貿易戰居於下風的北京一場及時雨，這個罪名又可轉嫁美帝來背，何樂而不為？

以香港的繁榮為代價，換得近平的百年帝業，怎樣看都划算。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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