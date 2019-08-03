自由廣場》禁自由行 怕民主選舉

◎ 牛蠅

中國政府近日宣佈禁止中客來台。不管統派、獨派，似乎都將這個禁令的目的，解讀為要懲罰獨派，影響選舉。根據世界日報社論的解釋，該政策的目的，是要讓台灣民眾知道，「沒有我們，你們經濟好不了！」而民進黨發言人解讀此舉是要懲罰民進黨、教訓蔡英文。

親中的媒體急忙提醒，這樣的做法會影響韓國瑜市長選情，反而幫了蔡英文。民進黨發言人則提醒，這招不是懲罰民進黨而已，而且會傷害旅遊業。

要懲罰民進黨、蔡政府、獨派的話，民進黨選勝時就可以這麼做了，幹嘛這個時候才來禁止陸客觀光，提醒獨派？而且台灣人不吃恐嚇牌，這個中國政府在李登輝、陳水扁時代應該就學到了吧？

這時候禁止陸客的原因很簡單，就是不想讓他們看到台灣熱鬧的民主選舉嘛！台灣選舉熱鬧又有趣，候選人可以針對政策做出辯論、吵完大家還握手！這讓中國的朋友們看到了還得了，回去不吵著要糖吃才怪！

中國政府沒那麼笨，他們當然知道這時候用恐嚇牌是在幫獨派助選。那麼他們為什麼還要在這個時候禁止陸客來台觀光、幫獨派助選呢？統派獨派都不要忘記，中國政府最重要的服務對象是中國人，不是獨派！中國人怕的是什麼？是民主、是選舉！

人家的政策都是為了中國和諧社會發展，才不是為了要懲罰你們這個小島上的獨派！

（作者為大學教授）

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